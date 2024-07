La primera de las semifinales se jugará en Nueva Jersey a las 21.00 del Río de la Plata. Estarán frente a frente por segunda vez el actual campeón, Argentina, y Canadá, esta vez en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey. El partido será el mismo que abrió el campeonato y la serie A, 19 días atrás, en Atlanta. Aquella vez, con muchas más dificultades que las esperadas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-0 a Canadá, con goles en la segunda parte de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en un encuentro que recién se cerró sobre el final, cuando los norteamericanos apretaban para lograr el empate.

Este lunes se presentaron a la conferencia de prensa los directores técnicos de ambas selecciones, acompañados por sendos jugadores, y dejaron declaraciones que tal vez permitan proyectar algunos lineamientos del partido, que no se jugó pero tiene un fuerte antecedente de dos semanas atrás. El entrenador de los canadienses, Jesse Marsch, planteó: “No nos vamos a limitar a defendernos. Juguemos como queramos y veamos si podemos mantenerlo. En el primer partido le dimos demasiada libertad a [Lionel] Messi, necesitamos controlarlo mejor. Eso será muy importante. El partido contra Argentina tiene que ser el mejor que hayamos jugado jamás, y es posible que no sea suficiente. Intentémoslo”. En la misma dirección, el mediocampista Richie Laryea reflexionó que “aquella vez perdimos, pero pudimos haber marcado un par de goles contra el campeón del mundo y de la Copa América. Nos dio mucha confianza al grupo para demostrar que no estamos lejos, incluso contra Argentina con jugadores como Messi”.

Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, también habló de Messi, pero esta vez por la repetida consulta de si jugará o no: “Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de dudas. ¿Quién tendría dudas? Yo, que soy el entrenador, no tengo dudas. El que decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso sin estar al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso, pero no tengo ninguna duda. Es verdad que a mí eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aun no estando en condiciones óptimas; no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible”.

Ninguno de los entrenadores dio las integraciones pero se estima que el equipo canadiense sea muy parecido al que jugó los cuartos de final con Venezuela, a quien eliminó por penales, y Argentina podría llegar a colocar a la dupla Messi-Ángel Di María entre los de arriba.

Por el lado de los jugadores, quien habló por la albiceleste fue el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico. Con respecto al cruce, el zurdo dijo que “Canadá es un equipo compacto, es cierto que juegan con la línea defensiva alta. Los conocemos y ellos nos conocen”, y agregó que “todos los partidos son duros y parejos y, por más que seamos campeones del mundo, no somos la excepción. Se define todo por detalles; nada es fácil, pero con esfuerzo se va a lograr lo que queremos”.

El arbitraje estará a cargo del chileno Piero Maza, acompañado por los asistentes, también chilenos, Claudio Urrutia y José Retamal.