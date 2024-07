La marea roja inundó las calles. La selección española acababa de ganar la Eurocopa en Alemania y la fiesta fue total, desde Berlín hasta Madrid. En un partido en el que también demostró ser el equipo de mejor fútbol desplegado, España, entre experiencia y juventud, le ganó 2-1 a Inglaterra y se llevó la copa. Nico Williams, al inicio del primer tiempo, y Mikel Oyarzabal, cuando terminaba el partido, le dieron la victoria; había empatado transitoriamente Cole Palmer. Para Inglaterra fue la segunda final seguida que pierde.

España es la mejor de Europa. Del siglo XXI, sin discusión. Consiguió tres títulos, en 2008, 2012 y este de 2024, pero también es la mejor en el historial de la Eurocopa porque, sumándole a estos recientes el de 1964, con cuatro títulos en su haber es la selección que más ha ganado el torneo desde que se inventó en 1960. Dejó abajo a Alemania, que tiene tres títulos sumando las copas ganadas entre las dos Alemanias; luego, con dos títulos están Italia y Francia, y con uno, República Checa, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Portugal.

Volviendo a 2024, la selección roja se llevó el título con números perfectos: jugó siete partidos y los ganó a todos. En el grupo venció 3-0 a Croacia, 1-0 a Italia –campeón del torneo anterior– y 1-0 a Albania; en cuartos de final eliminó al local, Alemania, 2-1 en tiempo suplementario; en semifinales superó 2-1 a Francia, curiosamente con el mismo marcador con el que se llevó la final.

Pero hay más datos que ratifican la superioridad española: Lamine Yamal, la nueva joya de Barcelona, que cumplió 17 años el día antes de jugar la final de la Eurocopa, fue premiado como el mejor jugador del torneo; Rodri, volante central que se encarga de la organización del fútbol –tanto en Manchester City como en la selección española– fue premiado como la revelación del torneo.

El de la batuta

Luis de la Fuente es el director técnico de España. El riojano, exfutbolista de Athletic Bilbao, entre otros equipos, fue nombrado días después de que Luis Enrique dejara el cargo tras el Mundial de Qatar 2022.

De la Fuente no era el entrenador con más nombre para ocupar el cargo. Sin embargo, tenía un recorrido que fue la piedra fundamental para dirigir la selección mayor: desde 2013 entró en la federación española como entrenador de las categorías inferiores. Con la sub 19 ganó la Euro de la categoría al vencer a Rusia en la final de 2015; tres años después, tomó la sub 21 y en 2019 también ganó el torneo de selecciones europeas, esta vez derrotando a Alemania en la final.

Medios españoles destacan ese recorrido, un camino en el que pudo ver el crecimiento de mucho de los jugadores: en 2015 tuvo a Unai Simón, Mikel Merino y Rodri; en 2019 dirigió a Fabián Ruiz, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Nadie lo dijo, pero se parece: el camino es la recompensa.