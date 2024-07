El remero volverá al agua este martes, cuando intentará ser semifinalista en el Estadio Náutico Olímpico de Vaires-sur-Marne.

Luego de una presentación impecable en la primera regata de sus segundos Juegos Olímpicos, el sábado Bruno Cetraro, quien por primera vez llegó a esta instancia como singlista, quedó clasificado a los cuartos de final de la competencia, es decir, se colocó entre los 24 mejores singlistas del evento.

Su clasificación automática le permitió irse a descansar a la Villa Olímpica con el conocimiento de que no debía competir ni el domingo ni el lunes. En cambio, en la jornada dominical debía esperar para conocer a sus rivales en la serie de cuartos de final, ya que luego de realizados los repechajes quedaron ordenadas las cuatro regatas, de seis participantes cada una, que conformarán dicha fase. En cada regata los tres mejores clasificarán a las dos semifinales A/B, quedando ya entre los 12 mejores, mientras que los restantes 12 competirán en las semifinales C/D para definir los puestos del 13° al 24°.

Cetraro dijo el sábado a la diaria: “Siempre los primeros 12 puestos son lugares muy apretados, entonces van a estar duras [las cuatro regatas]. Ya no hay un cuarto de final más accesible que otros. Son todos duros”, refiriéndose a que en su espera no habría posibilidad de quedar ubicado en un grupo que fuese sencillo.

Finalmente, sabemos quiénes serán sus rivales, así como se supo también que participará en la primera regata de los cuartos, a las 5.10 de la mañana, hora uruguaya (las 10.10 de París).

Como Cetraro lo esperaba, la serie es durísima. Incluye a un medallista de bronce en el Mundial 2023, al cuarto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en esta prueba y al actual campeón de los Juegos Panamericanos, quien, además de en esa regata, volvió a vencer al uruguayo en el Preolímpico continental de este año.

Los rivales más accesibles de la serie son el representante de Hong Kong, Hin Chun Chiu, y el monegasco Quentin Antognelli, que no figuran en los papeles como candidatos a clasificar a las semifinales A/B entre los 12 mejores.

El rival más parejo para Cetraro debería ser, si se da la lógica de los antecedentes, el brasileño Lucas Verthein. Este último fue medallista de oro en Santiago 2023, regata en la que Bruno terminó en el cuarto puesto, a 2,58 segundos del líder y a 0,07 segundos de la medalla de bronce, ganada por México.

Luego, aparecen como los favoritos de la serie el neozelandés Thomas Mackintosh y el danés Sverri Nielsen. Este último (30 años de edad) fue cuarto en Tokio 2021 y no se subió al podio porque finalizó 0,15 segundos detrás del croata Damir Martin, medallista de bronce. En grandes eventos (Juegos Olímpicos, mundiales, etapas de Copa del Mundo y campeonatos europeos) el danés no queda afuera de la final A (seis mejores) desde 2018, cuando fue ganador de la final B (séptimo puesto general) en el Europeo. Su regularidad está marcada en sus resultados y no tenerlo entre los tres clasificados a la semifinal sería una gran sorpresa.

Por otra parte, el neozelandés (27 años) es singlista en grandes eventos por su país desde 2023 y nunca faltó a la final A. Primero estuvo en la de la Copa del Mundo III de 2023, en la que fue medallista de bronce; luego en el Mundial 2023, donde repitió bronce y clasificó a París; y finalmente en las etapas de Copa del Mundo II y III de 2024, cuando terminó sexto y medalla de oro, respectivamente.

El recorrido reciente de Cetraro (26 años) como singlista abierto –sin límite de peso– se remonta a 2022, cuando fue medallista de oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción. Luego de eso, terminó primero en la final D (19°) de la Copa del Mundo III en 2023, y segundo en la final D (20°) del Mundial en aquel año. Luego fue cuarto en los mencionados Panamericanos de Santiago y segundo, detrás de Brasil, en el Preolímpico continental de 2024. Su progresión en ascenso ha quedado demostrada en las Copas del Mundo II y III de este año, cuando terminó tercero y segundo en la final B, es decir, noveno y octavo, respectivamente, en la clasificación final.