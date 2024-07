Competirá el martes 30 en unos cuartos de final que “van a estar duros”, dijo el remero tras la carrera.

El remero uruguayo Bruno Cetraro debutó este sábado en los Juegos Olímpicos de París 2024, aproximadamente a las 5.00 hora uruguaya, en la categoría single abierto. Competía en la serie 5 contra Cuba, Alemania, Zimbabue y Libia, y resultó segundo.

Con un tiempo de 7.04,04, salió detrás de Oliver Zeidler, el tres veces campeón mundial de Alemania, a 10 segundos de diferencia (Zeidler terminó con 6.54,72). Con este resultado logró clasificar entre los mejores 24 de la categoría y disputar los cuartos de final. Esto será el martes 30, cuando peleará un lugar entre los 12 mejores.

En diálogo con la diaria todavía en el Estadio Náutico Olímpico, en Vaires sur Marne, Cetraro comentó luego de la carrera que fue una regata “bastante cómoda dentro de todo”. Sobre sus primeros rivales en París, dijo que estaba confiado en que la clasificación sería posible: “Las copas que hicimos previo a esto, los buenos resultados nos ayudaron a estar entre los 12 de cabeza de serie, y luego en el sorteo se dividen los 12 mejores para que no se enfrenten de una, lo cual nos permitió estar en una serie un poco más accesible. Sabíamos que a Cuba ya le habíamos ganado en el Preolímpico. Zimbabue había clasificado en el Preolímpico de África, así que se le podía ganar. Y el otro muchacho de Libia había tenido una wild card [invitación]. Y estaba Oliver, que es el actual campeón del mundo”.

“Había que hacer nuestra regata, sabíamos que había que buscar la mejor posición, pero sin desgastarnos para la próxima. Entonces, ese segundo lugar era accesible y, nada, había que ir por él”.

Sobre el clima, que estuvo frío y con lluvia, Cetraro opinó que no importó, porque “uno tiene que correr como esté el clima, ¿no? Llueva, truene”, y “en el entrenamiento ya lo hace, así que es hacer más de lo mismo”. “Para mí, el hecho de estar acá ya es un sueño. Entonces, hay que disfrutarlo sea como sea”.

Sobre cómo será su preparación para los cuartos de finales, donde apostará a estar en los 12 mejores, contó que no es de fijarse mucho en los rivales: “Algunos pueden tener una estrategia siempre, pero ese día le puede fallar. Entonces, hay que tener esa capacidad de adaptación. La adaptación, sobre todo, es lo que te hace lograr cosas. Porque el que responda de mejor forma a determinada situación y la saque antes va a ser el que va a sacar ventaja de eso”

Sí apuntó que tocará manejar los nervios, que estuvieron presentes antes de la largada el sábado. “Uno viene con todo un camino muy largo de mucho trabajo y no quiere meter la pata y siempre quiere arrancar con el pie derecho. Entonces, siempre está ese nerviosismo por no querer hacer algo mal. Pero, al fin y al cabo, ese miedo no te puede paralizar, hay que saber correr con eso”.

Aseguró que los nervios son normales: “Vienen en esos momentos cuando uno tiene mucho que perder, porque ha trabajado mucho. Es un poco que la cabeza juega en contra, que te quiere dar un poco de inseguridad. En realidad ahí lo que tenés que hacer es recordar todo lo que trabajaste, y ahí se calla. Porque fue eso lo que fui haciendo en el calentamiento. Estaba un poco ese nerviosismo y ese diálogo interno con uno, de creer en todo su trabajo, de creer en uno, de que está preparado y de que está listo. Porque uno tiene que hacerse responsable de su rendimiento”.

Lo próximo: los cuartos de final

La exigencia aumenta en esta próxima fase: los cuartos de final son cuatro series de 6 competidores, y para clasificar a semifinales Cetraro tiene que quedar entre los primeros tres de su serie. “Siempre los primeros 12 puestos son lugares muy apretados, entonces van a estar duras. Ya no hay un cuarto de final más accesible que otros. Son todos duros”, señaló. Tocará el próximo martes 30, a partir de las 5.10 hora uruguaya.

Si clasifica, vendrán las semifinales A/B con dos series de 6 competidores, y ahí prosigue la carrera por la medalla en la final A y la lucha por los puestos del 7 al 12 en la final B. En cambio, si el martes no resulta entre los tres primeros de su serie, serán dos series de 6 (las semifinales C y D por los puestos del 13 al 24).

Como referencia, la mejor marca mundial en single abierto es del británico Manson, con números de 6:30.74, mientras que la mejor marca olímpica es del griego Ntouskos, con 6:40.45.

La ceremonia y el descanso previo

El remero uruguayo contó que la decisión de no participar del desfile inaugural del viernes fue para priorizar el descanso: “la ceremonia es un evento muy lindo para la apertura de los juegos, pero en realidad yo vine a estos juegos por el remo, ¿no? Para hacer lo que me gusta hacer, lo que amo hacer. Y para mí tampoco es un sacrificio dejar de ir a la ceremonia. Sabía que me tenía que levantar temprano, en la ceremonia eran nueve horas de estar de pie. Y nada, hay que priorizar el descanso físicamente para hoy”.

Agradeció a su familia, que a diferencia de Tokio 2020, en estos juegos sí pudo acompañarlo a París, y también a todos los uruguayos que en la madrugada estuvieron pendientes de su resultado y “hacen llegar sus mensajes de apoyo, de cariño”.