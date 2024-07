En atractivo Test Match Uruguay hizo un buen partido ante uno de los mejores del mundo.

Ante un estadio Charrúa repleto de gente y la presencia del XV escoces en suelo oriental, la selección uruguaya de rugby, perdió por 31-19 ante el poderoso seleccionado de Escocia, uno de los mejores del mundo y sexto del ranking de World Rugby. Fue el tercer test match de Uruguay ante rivales de la elite del rugby después de haber jugado ante Francia con quien cayó 43-28, y frente a Argentina que lo aplastó por 79-5.

Los Teros empezaron bien ante tan destacado rival y pudieron con un penal haberse puesto en ventaja pero la pelota no pasó entre los palos y se diluyó la oportunidad. Después, los europeos impusieron su rotunda superioridad en fuerza y movimientos técnicos de manera colectiva y, con un try de Ewan Ashman, otro de Luke Crosbie y conversiones de Ben Healy, se pusieron 14-0. Con Uruguay con un jugador menos por 10' por la salida por amarilla de Diego Arbelo, todo pareció muy complicado cuando Duhan van der Merwe apoyó un nuevo try para poner el marcador 19-0.

Santiago Álvarez pudo robar en la salida escocesa para el primer try celeste y sumó los dos del bonus por la conversión, y lo propio pasó con Felipe Etcheverry que apoyó el segundo al final de la primera parte. Con una nueva conversión dejaron a Uruguay muy cerca 14-19 al cierre de la primera parte.

Felices por un rato

Lo mejor del partido para los uruguayos fue el momento del empate en el segundo tiempo. Es una situación tan impensada como enormemente agradable alcanzar la paridad con un equipo que juega tan bien. Fue Manuel Diana que igualó a los 20’ del complemento.

Pero quedaban 20 todavía y cinco minutos después pasaron para siempre los escoceses con un try de Patrick Harrison que, con la conversión, volvió a tomar 7 tantos de ventaja. Al final se vino otro apoyo de Pierre Schoeman para cerrar el marcador y el partido.

Fue el tercer partido de la ventana de julio ante tres de los mejores equipos del mundo: Francia, Argentina y Escocia. Además, significó la despedida del rugbier con más partidos en la historia de Los Teros: Diego Magno. El capitán del equipo y dos veces mundialista, con 107 internacionales, deja la selección.