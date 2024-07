El centrocampista de 39 años superará a Puskás y se convertirá en el más veterano en toda la historia del club.

Luka Modric jugará en el Real Madrid por una temporada más. A sus 39 años, el mediocampista renovó su contrato hasta 2025. Con esa confirmación, el futbolista superará a Puskás y se convertirá en el más veterano en toda la historia del club. Cañoncito Pum llegó a disputar un partido de Copa con 39 años y 36 días ante el Betis, en 1966, una marca que Modric superará si juega a partir del 17 de octubre.

“Quiero seguir porque lo merezca, no porque me lo regalen. Nunca me han regalado nada en la vida y no va a ser ahora”, dijo el jugador.

Luka aceptó la rebaja salarial, teniendo en cuenta que no viene jugando de titular. A pesar de ese rol secundario, es líder en el vestuario y el técnico Carlo Ancelotti cuenta con él en las noches importantes, pero en un año suma más de 70 partidos y no tiene inconvenientes con jugar de suplente.

En total, Modric tiene 534 partidos oficiales, actual 14° jugador en la carrera -esta temporada superó a Chendo y Roberto Carlos-, y quedó cerca de leyendas como Guti -que tiene 542-, Marcelo -546- y está sólo por detrás de figuras como Benzema y Pirri. De hecho, está a poco más de 30 partidos de entrar en el top 10 histórico, y de vivir un año protagonista, podría superar a Camacho -577-.

En cuanto a títulos, su palmarés habla por sí solo: tiene seis Champions, cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa y cinco Supercopas de España.

En total, suma 26 trofeos, y podría llegar a ser el que más tenga en toda la historia del Real Madrid; está a uno solo de alcanzar ese hito y podría sumarlo esta temporada, en la que el equipo disputará siete copas. La primera oportunidad es el 14 de agosto, en la Supercopa de Europa, frente a Atalanta, en Varsovia.