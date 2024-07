El australiano Oscar Piastri consiguió su primera victoria en Fórmula 1.

Dos años después de haber logrado su último 1-2 en Italia, cuando Daniel Riccardo ganó su última carrera, Mclaren logró en Hungría hacerse con una victoria y un segundo puesto cruciales para el campeonato de constructores y quedó a sólo 51 puntos de Red Bull. El equipo austriaco está pasando momentos difíciles después de mucho tiempo, ya que no es secreto que su diseñador Adrian Newey partirá a final de temporada. Además, ya no tienen el mejor auto y su segundo piloto, Sergio Pérez, no logra estar cómodo con el auto después de ya varias carreras haciendo clasificaciones desastrosas, sin pasar de la Q1.

McLaren, en cambio, está en franco ascenso. El sábado, durante la clasificación, Lando Norris se colocaba en la pole después de un tiempo magnífico en la primera tanda, que fue la única en que los pilotos lograron hacer giros competitivos; un accidente de Yuki Tsunoda, del equipo RB (subsidiario de Red Bull), interrumpió la última sesión y complicó la gestión de gomas, además de dejar a varios pilotos sin salir a buscar tiempos rápidos. Siguiendo a Norris se colocaban su compañero de equipo, Oscar Piastri, seguido por Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Charles Leclerc

El domingo, ya en la carrera Norris, Piastri y Verstappen se colocaban lado a lado en la primera curva, con el australiano Piastri en el lado de adentro, el británico en el medio y el tres veces campeón del mundo por el lado de afuera. El neerlandés se fue largo en esa primera curva y le ganaba la posición a Norris, que a su vez también la perdía con su compañero de equipo. La polémica estuvo en si había sido legal o no el adelantamiento del de Red Bull, ya que Lando reportaba que Max nunca tuvo la intención de hacer la curva, y este decía que lo habían empujado. Red Bull no quiso correr riesgos y le ordenó a Verstappen que dejara pasar al piloto de Mclaren. Así, Piastri quedó con una buena distancia en el liderato, seguido por Norris, Verstappen y Hamilton, que había ganado la posición al español Carlos Sainz, al igual que Leclerc, mientras que el madrileño era relegado al sexto lugar.

Fue una carrera a dos paradas. El alemán Nico Hülkemberg paró ni bien comenzaba la carrera, desencadenando así una serie de detenciones en boxes tempraneras en la parte trasera de la grilla, porque todos querían protegerse del undercut del piloto de Haas.

Entre los punteros, mientras tanto, el siete veces campeón del mundo Hamilton haría lo mismo, lo que provocó otra serie de paradas, esta vez en la parte de adelante del pelotón. Así, Hamilton lograría adelantar a Verstappen por la tercera posición. El neerlandés paró más tarde, perdiendo más tiempo, pero salió de los boxes con ruedas más nuevas y menos gastadas, por lo que logró acercarse a Hamilton en pocas vueltas. El británico le opuso una defensa magistral, aguantando durante muchas vueltas y logró que el monegasco Leclerc, que estaba a siete segundos de distancia, lograra pagarse a ellos y tener DRS.

La carrera se puso buena después de las segundas paradas en boxes, porque Hamilton y Leclerc pararían antes para intentar lograr nuevamente un undercut al piloto de Red Bull, al que no le gustó mucho la estrategia que su equipo le había brindado y se quejó abiertamente por la radio.

Por otro lado, en la punta, donde lideraba cómodamente Piastri, seguido de su compañero de equipo, también hacían sus respectivas paradas, con el detalle de que Lando la hacía dos vueltas antes, logrando adelantar fácilmente al australiano luego de su salida de boxes.

La polémica se desató cuando el equipo le dijo a Norris que dejara pasar a su compañero, pero el británico contestó que estaba muy lejos, y no lo dejó pasar por bastante tiempo, creando así tensión en el equipo y haciendo que Oscar cometiera errores y quedara a seis segundos. Desde el box de McLaren tuvieron que insistir y el ingeniero de Norris le dijo claramente a su piloto que dejara pasar a Piastri, para no crear enemistad entre los dos compañeros, y a tres vueltas del final, Lando aminoró y le cedió la victoria a su compañero.

Era un uno-dos para Mclaren, pero por otro lado, la batalla por el último escalón del podio entre Verstappen, Hamilton y Leclerc, o sea, Red Bull, Mercedes y Ferrari no terminaba. Con gomas más frescas, Verstappen adelantó al de Ferrari, y cuando intentaba hacer lo mismo con el de Mercedes, se pasó de frenada y colisionaron. El Red Bull voló por los aires, pero por suerte para Verstappen, logró seguir la carrera detrás de Leclerc, terminando quinto, con un poco de suspenso por la amenaza de Carlos Sainz Jr, que terminó en nada.

La carrera terminó con el australiano Piastri consiguiendo lo que seguramente será la primera de muchas carreras ganadas, seguido por Norris, Hamilton y Leclerc, que recuperó el ritmo después de varias carreras con mala racha. Tras ellos, el líder del campeonato Verstappen, Sainz, el recién renovado con Red Bull Sergio Pérez, el ganador del GP de Austria George Russell, Yuki Tsunoda, y Lance Stroll en el último puesto con puntos. Fernando Alonso otra vez no pudo sumar al quedar undécimo.

El campeonato de pilotos queda con Verstappen en cabeza con 265 puntos, con un amplio márgen frente a Norris. que tiene 189 puntos. Los siguen Leclerc con 162, Sainz Jr con 154, Piastri 5to con 149, seguido por Hamilton con 125, Pérez, Russell, Alonso, Stroll y Hulkemberg en undécimo puesto

El torneo de constructores quedó con Red Bull en punta, con 389, seguido de Mclaren con 338, Ferrari con 322 y Mercedes con 241. El equipo Kick Sauber sigue sin poder sumar puntos ni estar cerca de ello. Lo más cerca que estuvieron fue el día sábado cuando Valteri Bottas logró poner su auto en puesto número 12 para la parrilla del gp del domingo.

El último fin de semana de julio la Fórmula 1 llega a Bélgica, y habrá que ver si Mclaren continúa con su dominio en una pista veloz y larga, es decir, muy distinta al Hungaroring donde consiguió un dominio total.