Después de empatar 2-2 en un partido que le costó muchísimo a Uruguay porque no le dio el porte físico para neutralizar a los canadienses, la celeste se quedó con el tercer puesto al definir en penales. Los jugadores no llegaron a patear el quinto y le ganaron 4-3 a Canadá en la ejecución de los penales porque Rochet atajó uno de ellos y Davies marró el quinto, dando la pelota en el travesaño.

Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Luis Suárez fueron los perfectos ejecutantes uruguayos que finalmente le dieron el tercer puesto a la celeste.

El partido podrá ser importante o no; los deportistas dan otra valoración a esta situación. Lo cierto es que Uruguay lo estaba perdiendo y pasada la hora, como siempre, como desde el primer día, desde el primer minuto, apareció él, Luis Suárez, para marcar el empate y llevar el partido a los penales.

Otra acción épica de Suárez. La penúltima, nunca la última Luis. Vos no nos podés dejar. Dejate de cosas, Luis. No embromes. ¡No! Y cambiamos de tema. ¡Leru-leru! No te vamos a escuchar nunca si un día nos querés decir que dejás. No estamos prontos. Nunca vamos a estar prontos.

Manuel Ugarte, de Uruguay, Ismael Koné, de Canadá y Facundo Pellistri, de Uruguay, el 13 de julio en Carolina del Norte. Foto: Grant Halverson, Getty Images, AFP

Cada partido es una final: la primera parte de Uruguay-Canadá

Fue un partido durísimo para Uruguay tal vez por una combinación de factores: la frustración de no haber llegado a la final, la violencia física y emocional de lo sucedido en el final del partido con los colombianos y, seguro, también el enorme desgaste físico que tenían los futbolistas de Marcelo Bielsa.

La valoraciones exógenas y fuera del ámbito deportivo de que nada importa si no se juega la final, y que el partido por el tercer puesto es un juego sin sentido y que nadie quiere jugar, no corrieron ni con Bielsa, ni con su grupo de deportistas ni con algunos outsiders de la mass media del poder, que esperamos, vimos y analizamos el partido como un partido oficial más. Claro que no es una final, claro que la frustración por no estar en la final es siempre cruda y difícil de superar, pero por qué despreciar un partido ante alguien que llegó a semifinales igual que los nuestros.

Bielsa, como podíamos sospechar, puso a su mejor equipo, al mismo que hubiera puesto este domingo si en vez de Colombia hubiésemos sido nosotros los que definíamos la copa ante los argentinos. El entrenador rosarino alineó a Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Caceres, José María Giménez y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur ; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo.

El juego comenzó con un desarrollo que casi no habíamos visto en esta copa. A excepción del partido con Colombia, sucede que en los primeros cinco minutos el juego se desarrolló en campo uruguayo y además los canadienses consiguieron un par de tiros de esquina que no trajeron peligro pero pusieron la pelota en el área.

Sin embargo, en el primer ataque neto uruguayo, conseguido a través de un tiro de esquina, llegó el gol inicial de los celestes. Iban ocho minutos de juego cuando tras el córner de Federico Valverde la bajó de cabeza Sebastián Cáceres y en el vértice del área chica Rodrigo Bentancur controló y dio una media vuelta de zurda impactante, que hizo que la pelota fuera a golpear el fondo de las redes.

Los canadienses mantuvieron su posición de ataque y generaron alguna acción de peligro, como también lo hizo Uruguay, con un rotundo contragolpe en el que Maxi Araújo estuvo a punto de generar el segundo. No vino el segundo y sí el empate canadiense a la salida de un córner. Un claro quede defensivo permitió una pirueta de Koné que a los 22' empató el partido.

Con fritas: segunda parte del partido por el tercer puesto de la Copa América

De inmediato, Uruguay volvió a mandar la pelota a las redes pero el gol no subió al marcador por una mínima posición adelantada de Maximiliano Araújo en el comienzo de la jugada, que terminaba muy bien Facundo pellistri.

Sin embargo, la tendencia de predominancia del juego de los canadienses se fue agrandando por la confluencia de varias razones: una, el propio juego de los rojos que para el partido habían cambiado buena parte de su oncena; por otra parte o coincidentemente con ello, la clara falta de acierto en la presión uruguaya para robar la pelota que, tal vez, también estaba emparentada con una forma física no tan óptima como en los anteriores encuentros. Lo cierto es que los canadienses terminaron el último cuarto del primer tiempo dominando y muy cerca del gol, a tal punto que Nahitan Hernández debió extremarse para barrer en la línea misma el segundo de los norteamericanos.

Para el segundo tiempo Bielsa, que había advertido la falta de punch del equipo, realizó dos cambios: ingresaron Luis Suárez y Giorgian de Arrascaeta y se fueron Manuel Ugarte y Darwin Núñez.

Le siguió costando el partido a los uruguayos, sobre todo por el imponente despliegue físico de los canadienses acompañados por piernas muy fuertes, sin medir la posibilidad de lastimar.

Atrás estuvo muy bien Sebastián Cáceres que desactivó varios ataques de los canadienses y hubo un par de atajadas de Sergio Rochet, lo que indica que el equipo norteamericano seguía cargando una y otra vez.

Bielsa propuso dos variantes más de corte ofensivo sustituyendo a los delanteros por fuera y dando ingreso al tranquerense Brian Rodríguez y al montevideano Cristian Kike Olivera.

A los 34' del complemento una progresión ofensiva de Koné terminó en un fortísimo remate del mediocampista y tras el rebote que dio Sergio Rochet, llegó el segundo gol de Canadá por parte de Davies.

El elegido, Luis Suárez

Cuando el partido se nos iba apareció él -¿quién si no?-. El Luis primero generó una pelota como si tuviese todavía 25 años, enganchó por derecha y definió de zurda, pero el arquero se la tapó y después, casi inmediatamente, Josema Giménez, jugando de puntero derecho, enganchó, la mandó al medio y, entrando como una tromba, Luis de zurda la puso en el ángulo. Justicia poética.

Siempre Luis, para siempre.

Luis Suárez Foto: Grant Halverson / AFP

