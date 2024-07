Miami está pronta para conocer al campeón de la Copa América 2024. Los argentinos colmaron la playa de celeste y blanco, mientras que los colombianos bailaron en la noche de la gran ciudad americana, palpitando un partido que podría cambiar su historia.

En el color de Wynwood estuvo Juan Sebastián Verón, más conocido como la Bruja. La leyenda del fútbol argentino habló con la diaria del presente de su selección y también opinó sobre el proceso de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya.

“Estamos en un gran periodo con la selección argentina, y en general, me parece que hay un buen nivel; se ve mucho en estas competiciones cuando tenés poco margen y la presión aumenta, se ve como los equipos se desenvuelven. Me sorprendió gratamente el nivel futbolístico que hay”, comenzó diciendo el futbolista -porque aclaró que no le sienta bien el término de ‘ex’”- en una conversación realizada en una experiencia Priceless de Mastercard.

“El nivel de las selecciones creció, y vemos equipos de Centroamérica que antes no teníamos la posibilidad de ver”, agregó.

Sobre la muestra que esta Copa América ofreció de cara a la realización del próximo mundial en Estados Unidos, Verón dijo que considera que es un buen “banco de pruebas” en general, tanto para el aficionado como para el deportista, y también para quienes ven el fútbol como los dirigentes. “Sirvió para corregir y llegar a la Copa del Mundo”, concluyó.

El duelo

También habló de las diferencias que encuentra entre la copa del 2001 y la actual, _la bruja dijo, entre risas, que la principal diferencia es que en esa oportunidad ganó Colombia, y agregó que “hoy esa selección tiene más variantes y es un equipo más maduro”, refiriéndose a los cafeteros.

Consultado por los cracks de los equipos que disputarán la final, Verón se refirió a las particularidades de esa posición en la cancha: “el 10 es un jugador distinto, se lo ve de otra forma. Messi y James son jugadores importantes y referentes, James tiene la posibilidad de ratificar su presente y Lío de seguir en esta senda ganadora”, dijo.

El Uruguay de Marcelo Bielsa

la diaria tuvo la chance de preguntarle su opinión sobre Marcelo Bielsa, y el argentino dijo que “hay que tenerle paciencia”. “Saber que en este inicio pueden haber errores que corregir, y sobre todo saber que el objetivo es el Mundial, que es un proceso que todavía tiene como para trabajar. Realmente tiene jugadores muy pero muy buenos y Bielsa le puede dar un valor más para su maduración y que, en definitiva, sea un gran equipo”, finalizó.