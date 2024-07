“En los momentos en que pudimos desnivelar no lo conseguimos, principalmente en el primer tiempo; después los detalles en estos partidos cuentan”, comentó Marcelo Bielsa en conferencia de prensa tras el partido por el que Uruguay quedó fuera de la final de la Copa América. “Creo que allí, si bien no lo dominamos, fue un partido parejo y deberíamos haber obtenido una diferencia mínima, pero al menos eso”, continuó.

En cuanto al hecho de la expulsión que provocó el abroquelamiento de la defensa colombiana que impidió a los futbolistas uruguayos llevar peligro al arco rival, Bielsa dijo que “con un hombre menos el partido se desnaturalizó, se dio una infinidad de interrupciones, y más allá de que todo sucede dentro de las reglas es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego”.

El entrenador de la selección uruguaya agregó que “nosotros deberíamos haber creado más peligro. Si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que tendríamos que haber creado más situaciones. En los últimos minutos ellos pudieron haber aumentado el marcador con situaciones de gol claras”. Como de costumbre, el reconocido entrenador dijo que “no pudimos desnivelar un partido en el que estábamos en condiciones de hacerlo”, a pesar de que “intentamos todos los caminos posibles, todos los jugadores creativos tuvieron participación”.

Bielsa fue contundente al decir que “hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano, porque lo que sucedió en el segundo tiempo, a partir de la forma en que tuvo que jugar su equipo para sostener el hombre de menos, fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar con 11. Cuando tienen a todos sus hombres, Colombia juega a jugar y nosotros también. Creo que merecimos empatar el partido, pero todo depende del que analiza”, cerró.

Bielsa además habló sobre la actuación de las figuras colombianas en el partido: “Los dos jugadores desequilibrantes de Colombia no tuvieron influencia en el juego. Tengo esa impresión. Especialmente evitamos que James fuera un foco de peligro, ya sea con la marca de Ugarte o Bentancur, no fue una de las dificultades del choque”. También ubicó como un punto de inflexión la lesión de Rodrigo Bentancur, que lo marginó del juego: “Su ausencia la sentimos. Empezó en una función y tuvimos que modificar la estrategia, la distribución en el campo. Cuando salió nos costó porque unió muy bien la parte posterior de nuestro equipo con los atacantes”.

“Los goles de pelota detenida se conjugan con la eficacia del lanzador, el juego aéreo del que convierte y la oposición que nosotros planteamos. Obviamente no son una sorpresa los destinatarios y cabeceadores; Colombia los tiene, y nosotros al perder a Bentancur, que era una de las oposiciones que completaban nuestra fortaleza defensiva, disminuimos nuestro poder para neutralizar la acción. Los goles en este tipo de partidos tienen mucho peso”, agregó Bielsa, quien asumió la responsabilidad en la derrota como estratega y guía principal de esta selección.

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. A mí me toca administrar al equipo que, desde mi punto de vista, era más fuerte en cuanto a las individualidades”, dijo.

“No pudimos establecer la diferencia que creí que estábamos en condiciones de generar. Yo me hago especialmente responsable de no haber conseguido establecer una ventaja en el primer tiempo y aprovechar la superioridad numérica en el segundo. Cuando un equipo que tiene menos individualidad gana, lógicamente el entrenador que dirige al equipo más débil demuestra una superioridad sobre su colega”, concluyó el entrenador.

Bielsa fue consultado por las peleas posteriores al partido entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos. “No vi todo lo que pasó. Creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de la cancha, y cuando vi que eso se había resuelto me fui al vestuario. Creí que los jugadores estaban en un ángulo de la cancha agradeciendo al público uruguayo el apoyo. Pero después supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables”, dijo el rosarino.

La palabra del técnico de Colombia

Néstor Lorenzo, entrenador argentino de la selección de Colombia, dijo que “fue un partido durísimo”. “Uruguay es un excelente equipo, con grandes jugadores y un entrenador al que admiro mucho”.

“El partido no lo teníamos controlado, porque sabemos que ellos tienen jugadores y un equipo que no necesitan mucha elaboración para complicar, y en alguna jugada del primer tiempo llegaron, pero asumimos el protagonismo y el riesgo”, analizó Lorenzo. Y continuó diciendo que “fuimos valientes. Incluso cuando nos quedamos con un jugador menos dejamos dos delanteros en campo para tener siempre la posibilidad de lastimar. Eso es un acto de coraje que Dios nos premió”.

Sobre el hecho de la expulsión y cómo aquello determinó el rumbo del partido, aunque para beneficio del equipo colombiano y en perjuicio del equipo con superioridad numérica, Lorenzo dijo que “una de las cosas de las que siempre hablamos es no quedar con un hombre menos. Me parece casi imposible sostener un partido de esta magnitud con diez jugadores. Para la recomposición había dos posibilidades: hacer un 5-4, un 5-3-1, o jugarnos con un 4-3-2 para tenerlos en jaque en algún momento. Salió y Dios quiso que las pelotas de ellos no entraran. Tampoco entraron las nuestras. Pudimos haberlo liquidado y no lo liquidamos”.

Cuando lo elogiaron por su victoria sobre la propuesta de Bielsa, aclaró que “para ganarle a Bielsa hay que recorrer mucho camino todavía, es un referente y una persona a la que admiro mucho. Simplemente nos tocó a nosotros”, comentó el entrenador, que batió un récord de partidos sin perder al frente de la selección colombiana. Superó la marca de 1994 con Franciso Pacho Maturana, y metió a Colombia en la final. Sin embargo, manifestó que “no es dejar atrás ni superar” esa etapa, sino “sumar para que el fútbol colombiano crezca y esté lo más alto posible”, indicó.

En cuanto a la final con Argentina, dijo que “Colombia siempre jugó los partidos para ganar, y puede pasar cualquier cosa”. “Vamos a intentarlo, como lo intentamos siempre. Argentina es el mejor equipo del mundo, pero vamos a intentarlo. Este grupo quiere ser protagonista, está con hambre, quiere ganar algo y está en formación. Constantemente le agrega cosas al juego”, concluyó.