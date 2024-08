Los locales dieron el gran batacazo en semifinales al ganarle al campeón del mundo 73-69; los yanquis dieron vuelta el partido ante Serbia sobre el final.

Otro hito francés. El dueño de casa rompió todas las apuestas al dejar afuera a Canadá en cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en semi se cargó a un nuevo candidato: le ganó de atrás a Alemania 73-69. Aseguró medalla y sueña con el oro en el evento más importante del básquetbol.

Francia nunca fue campeón de un torneo grande. Tres veces obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos: 1948, 2000 y hace tres años en Tokio; en 2014 y 2019 fue bronce en campeonatos mundiales. Su máximo galardón es el Eurobasket 2013. Esta vez tendrá en su casa la chance de tocar la gloria máxima.

Los teutones llegaron a sacar diez en el primer cuarto. Parecía que marcaban la cancha rápido, como en el enfrentamiento de la fase de grupos, cuando ganaron 85-71. Esta vez fue diferente: el entrenador Vincent Collet volvió a buscar integraciones defensivas como ante Canadá, sabedor de que en partidos abiertos era boleta. Rápidamente, Francia igualó la intensidad y se puso a tiro en el score, estaba donde quería.

El quiebre se dio en el cierre del tercer cuarto, defensivamente fue marginando al campeón mundial, no lo dejó tirar, sólo permitió 11 puntos del rival en la pintura en todo el encuentro. Le ganó la cabeza. Con la confianza por las nubes llegó al ataque, fue vertical hacia el aro y consiguió dividendos desde los rompimientos para anotar de campo o yendo a la línea de libres.

Los locales sacaron 13, parecían liquidarlo con varios minutos en el reloj. Alemania tiró la última reacción y tuvo una ofensiva para empatar, pero falló. Isaia Cordinier y Mathias Lessort lo cerraron con libres para desatar la algarabía definitiva. Guerschon Yabusele y Cordinier fueron goleadores con 17 y 16 puntos, respectivamente.

Enorme remontada de Estados Unidos

Con muchísimos inconvenientes, la selección estadounidense resolvió recién en los últimos minutos una excepcional semifinal ante Serbia, a quien derrotó por 95-91, y jugará la final de básquetbol masculino de los Juegos Olímpicos 2024 ante Francia, repitiendo la final olímpica de Tokio 2020 (jugada en 2021).

Desde la irrupción del dream team en Barcelona 1992 hasta estos juegos de París, la selección masculina de básquetbol de los Estados Unidos con participantes de la NBA llegaron a ocho de las nueve finales posibles, y en las siete que ya se jugaron fueron campeones y se llevaron el oro. Sólo una vez, en 2004, cayeron en semifinales con Argentina, cuando el equipo de Emanuel Ginóbili abrió el camino a su oro.

Esta vez pareció que por única vez se repetiría la historia, porque Serbia le ganó los tres cuartos iniciales y hasta los últimos tres minutos fueron adelante, hasta que la aplanadora de la excelencia basquetbolística liderada por Lebron James, Stephen Curry y Kevin Durant logró resolver un partido que de no ser por ese enorme colectivo hubiese sido imposible. Curry hizo 36 puntos en los que se engloban nueve triples, que fueron los que sostuvieron al equipo norteamericano cuando el equipo no aparecía y Serbia controlaba el partido con mucha marca y concentración. Los serbios ganaron los primeros tres cuartos (31-23, 23-20, y 22-20) pero en los últimos diez minutos los yanquis se hicieron gigantes (32-25) y los serbios no pudieron resistir ni fueron infalibles.

En el primer cuarto los norteamericanos no consiguieron defender y sólo resistieron con los goles y triples de Curry. No había respuesta para Bogdanovic y el enorme Jokic. Para el segundo cuarto la defensa serbia mejoró, así como su goleo, y se fueron al vestuario 11 puntos arriba y con una sensación de que se podía.

En el comienzo del segundo tiempo con los tiros de tres puntos del goleador Curry Estados Unidos redujo un poco la distancia, pero la extrema defensa con mucha aplicación y concentración de los serbios permitió abortar varios ataques de los estadounidenses y pudo mantener la línea de distancia cerca de los dos dígitos.

El último cuarto fue una verdadera locura, porque Estados Unidos se arrimó a triples con anotaciones de Durant y Booker, e inicialmente llegó a ponerse a cinco puntos 78-73. Durante varios minutos la dinámica del partido siguió siendo la de cambiar puntos y ataques, pero a falta de 3'39 el equipo de la NBA puso el empate en 84 con anotación de LeBron James. En primera instancia no llegó a pasar el equipo estadounidense porque Milutinovic anotó, pero un triple de Stephen curry y un doble de LeBron hizo pasar por cinco puntos a los NBA, que festejaron mucho la victoria.