Destacó Felipe Klüver, que terminó séptimo; además compitieron a buen nivel Valentín de Mattos, Luciano García y Nicole Yarzón.

Cuatro deportistas uruguayos participaron del Mundial de remo que se disputó en Saint Catharines, Canadá, entre el 18 y 24 de agosto.

Felipe Klüver, que no pudo asistir a la capital francesa, se sacó las ganas en Norteamérica con una excelente actuación. Compitió en single peso ligero y culminó séptimo en la tabla general al ganar la final B con tiempo 06.52.57 en 2.000 metros. Su mejor marca fue en la serie clasificatoria, en la que terminó segundo con 06.51.81, pero no tuvo una buena carrera en semifinales y por eso no pudo llegar al cierre con chance de medalla.

Valentín de Mattos participó del scull individual sub 19. Tanto en la serie como en el repechaje terminó cuarto entre seis participantes, lo que le valió la clasificación a la final C. En la carrera indicada logró su mejor marca con 07.19.95, terminó primero y quedó en la posición 13 de la tabla general.

Similar fue el pasaje de Luciano García por el Mundial; compitió en scull individual sub 23. Fue tercero en la serie, en el repechaje y en la semifinal. También terminó disputando la final C, en este caso salió segundo con tiempo 07.10.17 y subió al escalón 14 de la tabla global.

Nicole Yarzón fue la única uruguaya de la rama femenina en llegar a Canadá, participó del scull individual ligero en la categoría sub 23. Se guardó lo mejor para el final, con tiempo 07.51.49 salió segunda en la final B y quedó en el puesto ocho de la tabla general.

El remo uruguayo sigue participando en el primer nivel, más allá de que en París 2024 sólo participó Bruno Cetraro con buen suceso pese a que un desperfecto en el bote no le permitió una buena carrera en la final B.

Latinoamericanos medallistas

El Mundial de Canadá repartió 14 medallas. A Irlanda le alcanzó con una de oro y una de bronce para quedarse con el primer lugar del medallero. México fue segundo, con su oro histórico en scull cuádruple masculino. Además, Paraguay y Perú consiguieron un metal plateado.

Las próximas dos ediciones del Mundial ya tienen sede: en 2025 se realizará en Shanghái, China, y en 2026, en Ámsterdam, Países Bajos.