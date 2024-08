Son futbolistas de la A y de la B que serán dirigidos por Diego Pérez.

Fue anunciado el plantel de la selección uruguaya absoluta que el próximo 1º de setiembre enfrentará en fecha FIFA a la selección de Guatemala en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Miami. No, no es la selección de Marcelo Bielsa, la de Segio Rochet, Federico Valverde y Luis Suárez, que el 6 de setiembre jugará en el Centenario ante Paraguay por las Eliminatorias, pero la FIFA no discrimina que esta será otra vez una selección dirigida por el Ruso Diego Pérez y que sólo está compuesta por jugadores que están jugando en campeonatos de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

A los efectos globales, el partido ante los guatemaltecos calificará como cualquiera de los internacionales A que las selecciones juegan en las fechas FIFA, como se pudo apreciar en ocasión del encuentro que el mismo Diego Pérez dirigió ante Costa Rica, el pasado 31 de mayo en San José de Costa Rica, que terminó con empate 0-0.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala acordó el partido con Uruguay como encuentro de preparación antes del inicio de la selección en la Liga de Naciones con los encuentros contra Martinica el 5 de setiembre y contra Costa Rica el 9 de setiembre, ambos en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

La llamada selección local otra vez no contará con el universo de los elegibles que estén jugando al fútbol profesional en la AUF porque varios clubes ya dijeron que no cederían a sus futbolistas o al menos a los que juegan con regularidad entre los titulares. Así lo hicieron saber hace un tiempo Nacional, Peñarol, Defensor y River Plate, a pesar de que habrá un tricolor y un aurinegro en la lista de 22 jugadores que esta vez, al contrario de lo que fue cuando este tipo de selección jugó contra Costa Rica, no tendrá ni un solo futbolista del club que más aportó en el partido del 31 de mayo pasado en San José de Costa Rica, Boston River, ni tampoco ningún jugador de OFI como fue el caso del máximo goleador de la temporada tomada en competiciones del fútbol del Interior, Walter Dominguez, el capillero de Juventud Soriano, el Jugador del Pueblo, que fue subvalorado y descalificado en cuanto a su idoneidad futbolística cuando Carlos Manta, integrante del ejecutivo de la AUF, dijo que había estado en la selección por un acuerdo político.

El plantel

Guillermo de Amores (Peñarol), Mauro Silveira (Wanderers), Kevin Martínez (Danubio), Lucas Morales (Wanderers), Franco Pizzichillo (Torque), Guillermo Pereira (Fénix), Hugo Magallanes (Racing), Lucas Monzón (Racing), Tomás Viera (Nacional), Agustín Alfaro (Fénix), Diego Romero (Deportivo Maldonado), Erik de los Santos (Racing), Santiago Cartagena (Deportivo Maldonado), Wiston Fernández (Fénix), Franco Catarozzi (Torque), Gonzalo Larrazábal (Deportivo Maldonado), Lucas Villalba (Torque), Alexander Machado (Miramar Misiones), Matías Fonseca (Wanderers), Nicolás Schiappacasse (Miramar Misiones), Luciano Cosentino (Cerro Largo) y Nicolás Fernández (Progreso).

Sueños celestes

Esta nómina elegida entre los elegibles elevados por cada club por parte de Diego Pérez tiene a muy pocos de los que estuvieron ante Costa Rica. De los que jugaron sólo están el sanducero Franco Pizzichillo, el montevideano Santiago Cartagena y el napolitano Matías Fonseca, y de los que integraron el plantel repiten el golero wanderista Mauro Silveira y el defensa capurrense Guillermo Pereira.

Todos los demás son debutantes absolutos en la selección mayor, aunque hay casos de jugadores que ya han estado en combinados juveniles jugando hasta mundiales, como es el caso de Nicolás Schiappacasse, o como sparring de la absoluta como el rosarino Tomás Viera, futbolista de Nacional que estuvo en Estados Unidos trabajando con la selección que jugó la Copa América y viene de consagrarse campeón con la sub 20 en L’Alcudia, España. También de esa selección campeona está el golero danubiano Kevin Martínez.

Racing tiene a tres futbolistas de destaque en la participación del equipo de Eduardo Espinel en la Sudamericana, los centrales Hugo Magallanes y Lucas Monzón, y el volante Erik de los Santos.

Otro hecho particular que seguramente se da por primera vez en la historia del profesionalismo en el Uruguay es que haya en el plantel de la selección tres futbolistas de un mismo club de la B, como es el caso de Pizzichillo, Franco Catarozzi y Lucas Villalba, que juegan en Torque en la Segunda División Profesional.