El Pistolero formará parte de la celeste para el retorno de las Eliminatorias.

Ya es sabido, desde su arribo a la selección uruguaya, que Marcelo Bielsa no da a conocer la reserva oficial de cara a los partidos de Uruguay. Su criterio es esperar hasta que todos quienes tengan posibilidad de estar citados jueguen por los clubes que representan. Es una especie de decisión política vinculada estrecha y sensiblemente al sentimiento del jugador y la convocatoria definitiva o no a la selección, que supone el máximo logro o el máximo sueño.

Según se supo, Luis Suárez fue reservado por Bielsa para los partidos ante Paraguay y Venezuela. La celeste enfrentará el viernes 6 de setiembre a los guaraníes en el Centenario y el martes 10 visitará a Venezuela en Caracas.

Esta sería la tercera vez que el DT de Uruguay cita al salteño. Antes, Suárez fue citado en noviembre de 2023 para la doble fecha de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia, aunque sólo entró un rato en el partido con Bolivia, y en junio de este año llegó a disputar cuatro de los seis partidos en la Copa América. Es el máximo goleador histórico de la celeste, con 69 goles, y es el segundo jugador con mayor cantidad de partidos jugados con la selección, con 142 encuentros, solamente superado por Diego Godín, quien jugó 161.

Otro de los trascendidos es la reserva de Matías Abaldo. El extremo de 20 años ex Defensor Sporting, campeón del mundo sub 20 con Uruguay, lleva tres goles y tres asistencias en 16 partidos este año en Gimnasia y Esgrima La Plata. El futbolista del lobo platense que dirige Marcelo Méndez formó parte del Preolímpico sub 23 disputado en Venezuela. En este caso fue el propio jugador quien confirmó su reserva.

Bajas en Uruguay

Bielsa no contará en las siguientes fechas con Ronald Araújo, quien sufrió una lesión en el tendón isquiotibial del muslo derecho, ni con Matías Viña, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, Giorgian de Arrascaeta se retiró sentido este lunes del partido de Flamengo y se estima que es un problema muscular que le llevará unos 20 días de recuperación, por lo que también es duda. Es por eso que se espera una amplia lista de reservados de cara a los partidos, ya que podrían sumarse algunas ausencias por la gresca en el partido con Colombia por las semifinales de la Copa América.