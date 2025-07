Pese a tener el plantel confirmado, en las últimas horas se supo que la celeste no viajará al torneo.

Uruguay decidió bajarse del torneo de L'Alcudia, que se iba a disputar en Valencia, España, del 19 al 30 de julio. La celeste integraba el grupo A junto con Arabia Saudita, Venezuela y Mauritania. Iba con el objetivo de defender el título logrado en 2024 con Fabián Coito como entrenador.

El pasado fin de semana, Diego Ruso Pérez, entrenador designado, había dado a conocer el plantel de convocados. El debut uruguayo estaba pactado para el domingo 20 ante Arabia Saudita.

Uruguay iba a concurrir al torneo sub 20 con una delegación sub 18, empezando el proceso para el Sudamericano sub 20 que se realizará en enero de 2027.

El director de Selecciones Uruguayas, Jorge Giordano, confirmó a la diaria que la celeste no viajará al certamen, aunque aseguró que los motivos de la decisión “no son deportivos”.

La razón estaría vinculada a los derechos de televisación del evento, en los que las negociaciones establecidas no llegaron a buen puerto.