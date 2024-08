El entrenador de Nacional, sin embargo, relativizó la victoria: “Nuestros objetivos son otros, y lo digo con mucho respeto. Fue un entrenamiento de mucha calidad”.

Nacional se quedó con el Torneo Intermedio tras una definición apasionante, que doblegó a Peñarol en el undécimo penal de la tanda que definió el título, luego de que igualaran 1-1. Tras la festejada victoria, Martín Lasarte se refirió al hecho, por momentos contento tras la victoria, pero a la vez mesurado, porque lo importante es lo que viene: el torneo Clausura, los octavos de final de la Copa Libertadores.

En sus primeras palabras apuntó sobre esto. “El campeonato está bueno, no voy a negarlo, pero nuestros objetivos son otros, y lo digo con mucho respeto. Fue un entrenamiento de mucha calidad. Fue una situación límite, íbamos perdiendo y con chicos que debutaron. Salió todo muy bien y da un impulso muy grande de cara a lo que viene. La alegría es hoy, pero después viene lo que viene. Esto se relativiza: es hoy y mañana, un ratito. De todas maneras, repito: es un empujón anímico muy fuerte, grande y bueno”, dijo Lasarte.

Sobre esto último, el DT hizo foco en la reacción del equipo, que terminó perdiendo el primer tiempo pero fue mucho mejor en el segundo. Lasarte analizó que su equipo hizo un “primer tiempo muy malo”, pero se reivindicó en el complemento: “Me alegré mucho por los que entraron, porque se notó; fueron cambios que modificaron, que ayudaron. El equipo tenía mucha energía ahí”, sostuvo, ahondando, al respecto, en que “es muy común del fútbol uruguayo: no hacés un buen primer tiempo y ¿cuándo mejorás? Cuando te hacen el gol. Había una cuestión mental, estábamos atorados, no podíamos jugar, cosas que habíamos hecho muy bien en los partidos anteriores no salieron. En el segundo tiempo, el equipo salió con otra disposición, siempre enfrentando a un rival difícil, lógicamente, pero le puso cara, empatamos, muy cerca del final estuvimos a punto de meter otro, ellos quizá también”. Comentó: “Para nosotros es justo y, sobre todo, importante. Si será justo que tiramos no sé cuántos penales. Fue parejo. En el primer tiempo, ellos estuvieron mejor y nosotros mal. En el segundo, nosotros mejor; no sé si ellos mal, pero los superamos. En la tanda de penales, hay que tener talento y corazón. Eso también se entrena, y el equipo demostró estar preparado para superarla. Nos viene muy bien para lo que hay que competir”, concluyó.

Decisiones sobre los jugadores

Lasarte puso a Federico Santander como titular; Sebastián Coates, el ídolo que volvió, fue suplente. Sobre la decisión del número 9, el técnico analizó que “si empezábamos con Petit, el riesgo era si poníamos a Santander y teníamos que sacarlo. Hubiera sido un error, ya que hubiesen sido dos cambios o quizá quedarnos sin posibilidades de modificar. Salió bien. Gonzalo entró bien. Son esas cosas en las que se tiene la intuición”. Porque, claro, Petit fue clave y Lasarte lo supo: “Quiero destacarlo. Es un niño grande. Un niño que mide uno ochenta y pico. Es un chiquilín al que le tocó una situación para la que quizá otros están más preparados. En el caso de él, nadie le avisó; entrenaba con nosotros casi de casualidad. Se puso los galones, vino acá, se acercó a nosotros y dijo: ‘Vine corriendo porque quiero el tercero, ¿puedo?’”.

Sobre Coates, en su vuelta al club luego de más de diez años, Lasarte dijo que lo mandó a la cancha porque temió por la expulsión de Juan Izquierdo. “No me acuerdo de la segunda falta de Izquierdo después de la amarilla, pero estaba caminando por la cornisa. Lo que iban a ser 15 minutos para Sebastián fueron 45”, cerró el DT.