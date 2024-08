El entrenador de Nacional habló luego del partido; se refirió a la rotación, a la situación de Diego Polenta y a los distintos cambios de emociones de un encuentro electrizante.

Nacional se lo empató en la última a River Plate de visitante en el Saroldi. El tricolor no aprovechó el empate de Peñarol con Cerro Largo para descontar en la Anual, y ante esto Martín Lasarte se sinceró: “El resultado no fue el que vinimos a buscar; con el trámite, la verdad que la sensación no fue tan mala”.

El entrenador analizó los cambios de un encuentro repleto de quiebres: “Fue un partido complicado. Empezamos muy bien hasta el gol o incluso algún minuto más. Después perdimos la energía positiva y comenzamos a cometer errores. Se notó el desgaste físico en algunos jugadores y tuvimos algunas fatalidades. Así es el fútbol”.

Lasarte simplificó explicaciones analíticas y se enfocó en la naturaleza del deporte, que en la noche dominguera regaló un hermoso partido: “El fútbol no es como queremos que sea. Si fuera así siempre seríamos campeones y haríamos cuatro goles en todos los partidos. Es apasionante, es lindo por eso; hay alternativas, los demás juegan y tienen alternancia. Jugamos en una cancha preciosa ante un rival que nos plantó pelea. Pudimos ganar o perder. Hay que seguir”, enfatizó.

Sobre la situación de Diego Polenta y su salida contó que “fue un cortecito, no es de entidad, por lo que me comentaron. Diego estaba un poquito mareado”.

Alexis Castro, Lucas Sanabria y Jeremía Recoba quedaron afuera de la convocatoria por diferentes lesiones menores. Con la vuelta ante San Pablo a la vista para el próximo jueves, Lasarte consideró que los tres jugadores “estaban mejor, pero no daba para arriesgarlos”.