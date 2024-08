El futbolista surgido en River Plate volvió al país para vestir la camiseta aurinegra después de una década en el exterior.

Mucho se ha hablado en los últimos días de las nuevas contrataciones de los equipos grandes, ya que hasta este viernes a las 19.00 ambos clubes, que jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores de América, tienen tiempo de actualizar su lista de buena fe para la competencia.

Este viernes el delantero Felipe Avenatti, quien se encontraba en Uruguay desde hacía varios días, firmó contrato con Peñarol y estará a la orden para el partido de octavos de final con The Strongest de Bolivia. En el equipo aurinegro especularon con la salida de Matheus Babi para no superpoblar el puesto, pero por la urgencia del tiempo terminaron por concretar la llegada de Avenatti a pesar de que el brasileño aún no tiene destino cierto.

“Hace dos semanas que estoy en Uruguay entrenando. Estoy contento con este nuevo paso y vamos a esperar a que salga todo bien con la firma para sumarme al equipo”, dijo el delantero a radio Sport 890 después de los controles médicos de rutina, y añadió: “En este tema del fútbol no es nuevo lo que pasa en las negociaciones. Me tocó esperar un poco, pero no me molestó porque es lo normal”.

El ariete aseguró: “En estos diez años que he estado afuera he ganado mucha experiencia y en el juego evolucioné un montón”. Sobre su presente físico y deportivo, aclaró que “Allá terminó hace bastante, pero aproveché a que acá tengo un profe amigo para acondicionarme y estar pronto”.

Además, Avenatti aseguró que conoce a varios de sus nuevos compañeros, entre los que nombró a Sebastián Cristóforo, Maxi Olivera, Guillermo de Amores y Washington Aguerre. El jugador formado en las inferiores de River Plate formó parte de la selección uruguaya sub 20 que fue subcampeona del mundo en 2013 en Turquía, donde se cruzó con algunos de sus nuevos compañeros de equipo. En ese torneo Avenatti le hizo un gol a España en cuartos de final para darle la clasificación a semifinales en alargue. Luego de eso, fue fichado por el Ternana de Italia, donde empezó su periplo por el fútbol europeo.

En 2017 se despidió del fútbol italiano jugando para Bologna que había adquirido su ficha a Ternana. En 2018 llegó al fútbol belga, donde terminó por instalarse. Jugó en KV Kortrijk, en Standard Lieja entre 2019 y 2020, en Royal Amberes en 2021, en Unión Saint-Gillois en 2021-2022, y en Beerschot en 2022, antes de pegar la vuelta al KV Kortrijk para terminar de cerrar el ciclo europeo. Antes de llegar a Peñarol, el futbolista convirtió tres goles en 36 partidos jugados.