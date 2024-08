El partido ante los bolivianos corresponde a la ida y se juega en el Campeón del Siglo.

El de este miércoles, a las 19.00 en el Campeón del Siglo con entradas agotadas, no es un partido más para Peñarol, que después de 13 años vuelve a jugar por octavos de final de la Copa Libertadores de América. 2024 menos 13 años da 2011, y eso nos conduce a la mejor campaña de los aurinegros en la copa en lo que va del siglo XXI, cuando dirigidos también por Diego Vicente Aguirre terminaron como vicecampeones de América al sucumbir en Brasil con el Santos de Neymar.

Aguirre ha valorado el presente del The Strongest, que terminó primero en su serie por encima de Gremio, Estudiantes de La Plata y Huachipato, y ha manifestado que hay que ganar, y si se puede por más de un gol, mejor. Es que sabe las dificultades que representa jugar en La Paz a más de 3.600 metros de altura y, además, sin una preparación especial, porque la revancha es la semana que viene en el histórico recinto de la capital boliviana, el Hernando Siles.

Aguirre, cuando el sorteo de los cruces de octavos de final, había manifestado que “no me gusta jugar en la altura, es una competencia que no es justa. No podés ni correr ahí y generalmente te ganan”.

Como se sabe, estos cruces eliminatorios de la Libertadores se definen por puntos, por diferencia de goles o por penales si quedan empatados en los ítems anteriores, por lo que llegar a La Paz con los tres puntos y una buena diferencia de goles es el escenario ideal.

Sin Gastón Ramírez, pero con Jaime Báez

Los aurinegros no pueden contar con el fraybentino Gastón Ramírez por acumulación de amarillas y el otro futbolista descartado es el campeón mundial sub 20 Ignacio Sosa, que tiene un desgarro muscular.

Sí podrán estar los futbolistas que la institución mirasol inscribió expresamente para esta fase de la copa: Jaime Báez, que vestirá la número 28; Facundo Batista, que llevará en su espalda la camiseta 9; Felipe Avenatti, la 90; el argentino Adrián Fernández, la 16 y Nicolás Rossi, que en el primer semestre defendió a Danubio –club con el que jugó en la Copa Sudamericana–, tendrá la 30.

Es muy posible, entonces, que Aguirre arme su oncena con Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Báez y Maximiliano Silvera.

Los paceños, dirigidos por una dupla de hermanos gemelos españoles, Ismael y Juan Rescalvo, no contarán con Juan, que lidera el cuerpo técnico, debido a que fue a acompañar el nacimiento de su hijo a Estados Unidos, y entonces quien está en Montevideo es Ismael.

El conjunto atigrado, que viene de vencer a Real Santa Cruz por 2-1 por el Clausura boliviano, llegó a Montevideo el lunes y anuncia como una posible oncena al internacional boliviano Guillermo Viscarra en el arco, Maximiliano Caire, Darío Aimar, Adrián Jusino, Fabricio Quaglio; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Joel Amoroso, Michael Ortega, Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio.

El partido será televisado por ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, con Danilo Manis y Nailton de Souza como árbitros asistentes. Bruno Arleu será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Daniel Nobre y Pablo Goncalves.