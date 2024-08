En La Paz, a las 19.00 de nuestros relojes, el carbonero comenzará con una ventaja de cuatro goles para seguir adelante.

Este miércoles, desde las 19.00 de nuestras pantallas (ESPN y Disney+), pero a las 18.00 del hermoso estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, Peñarol afrontará su partido internacional más importante de los últimos años, dado que estará en juego su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, cosa que no sucede desde 2011, cuando llegó a la final.

El partido como visitante ante The Strongest tiene para los carboneros la ventaja de la forma de definición, dado que, como todas estas competencias, se define por puntos o por goles –y si es necesario penales– y en el partido de ida en el Campeón del Siglo ganaron 4-0, por lo que sólo no clasificaría si perdiera por cinco o más goles, y en el caso de que The Strongest llegue a repetir la diferencia de Montevideo, es decir, que gane por cuatro goles de diferencia, habrá penales.

Si sólo proyectáramos el partido de ida, proyección siempre complicada y mucho más en este caso, que hay variables determinantes, como la merma de capacidad colectiva e individual de los equipos del llano cuando juegan en La Paz, se podría inferir que Peñarol está con muchas posibilidades de clasificar, pero los partidos hay que jugarlos.

Convencidos de ambos lados

El equipo atigrado paceño está invicto en esta edición de la Copa como local, en la que en los tres partidos del grupo en el que fue primero venció a Gremio de Porto Alegre (2-0), Huachipato de Chile (4-0) y Estudiantes de La Plata (1-0) sin haber recibido ni un gol en su valla.

El español Ismael Rescalvo, técnico de los bolivianos, dijo que “es posible remontar el marcador y pelear la clasificación a la próxima ronda. Está difícil, sin dudas, pero lo primero para empezar a dar vuelta el marcador es estar convencidos”.

El orientador de los tigres, que no estuvo en Montevideo, donde dirigió su hermano gemelo Juan, señaló: “Tenemos que contar con la ambición de salir y hacer un partido perfecto, de arrollar al rival, hacerlo sufrir y, sobre todo, hacer un gol pronto que nos dé ese empuje para poder dar vuelta el marcador”.

Peñarol, que viajó el domingo tomando una decisión que va contra la corriente más habitual, que señala que el tercer día en la altura es el peor, pero que sin embargo hizo una amplia ronda de consultas técnicas para llegar a esta determinación, ya realizó dos jornadas de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Bolívar, en Mecapaca –municipio al sur de La Paz–, pero aún no se sabe cuál será la oncena y la estrategia que propondrá Diego Aguirre. Desde Bolivia, hablando con el programa Minuto 1 en Carve Deportiva, el DT dijo que “con una ventaja de cuatro goles, y en la altura, es normal que te defiendas. No voy a decir que voy a salir a presionar arriba como en el Campeón del Siglo porque no se puede, porque si salimos con ese ritmo, a los 15 minutos estamos todos tirados en el piso. Es un partido que hay que sufrirlo y ser inteligentes para plantearlo. Así como nos interesaba el ritmo del partido en casa, acá no nos interesa para nada el ritmo del partido. Sabemos que es diferente, especial, con otra connotación y debemos adaptarnos a eso y ser inteligentes para plantear el juego”.

Es posible que entre Leonardo Coelho en la zaga, que podría llevar a jugar con tres zagueros, o bien que Javier Méndez pase al medio, hasta hace unos meses su puesto habitual. O sea que podría ser Washington Aguerre; Pedro Milans, Méndez, Guzmán Rodríguez, Coelho o Maximiliano Olivera y Lucas Hernández; Damián García, Eduardo Darias; Leonardo Fernández, Jaime Báez; y Maximiliano Silvera.

The Strongest tiene las bajas obligadas de los lesionados Rodrigo Ramallo y Jaime Arrascaita, y jugaría con Guillermo Viscarra; Maximiliano Caire, Darío Aimar, Adrián Jusino, Fabricio Quaglio; Diego Wayar, Michael Ortega, Víctor Cuéllar, Luciano Ursino, Joel Amoroso; y Enrique Triverio.

El árbitro será Cristian Garay y los asistentes, Claudio Urrutia y Juan Serrano, todos de Chile.