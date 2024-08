Henry Borges nació en 1983 en Artigas. Nunca fue fácil su vida, mucho menos desde cuando era un bebé de seis meses y una meningitis lo arrinconó entre la vida y la muerte. Henry se impuso como lo haría después en el tatami. Sin embargo, el paso cruel de aquella enfermedad le dejó como secuela una discapacidad visual, hasta que poco a poco fue quedando ciego. En etapa escolar debió mudarse a Montevideo porque en Artigas no había una escuela que pudiera cubrir sus necesidades para el aprendizaje. Fue en la capital del país, entre los nueve y diez años, que encontró el judo para siempre, hasta que se convirtió en palabras mayores en la disciplina paralímpica. Alguna vez le dijo a la diaria: “No ver nunca dejará de ser una desventaja, pero cuando no tenés un sentido le prestás atención a otras cosas. No se trata de ver, sino de percibir”.