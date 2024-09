Además de Danubio y Peñarol, Boston River y Rampla ganaron y volvieron a la pelea; además, Racing logró un triunfo importante para luchar por puestos de copas.

Danubio sigue con puntaje perfecto su transitar en el Clausura tras vencer a Liverpool con el gol tempranero de Cristhian Tizón. El único escolta es Peñarol, que venció a Cerro y está invicto, pero con un empate que lo aleja del ideal, sitial al que no pudo llegar Nacional, que volvió a perder puntos con el empate ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central.

Hay un lote de equipos con nueve puntos. Wanderers, que abrió la fecha venciendo a Deportivo Maldonado de visitante, y Rampla Juniors y Boston River, que sumaron triunfos entre sábado y domingo. Además, Racing ganó en el Parque Roberto para el aleluya de sus hinchas, y en duelo por el descenso empataron Fénix y Miramar Misiones sin conformidad para ninguno.

Rojiverdes a la pelea

Boston River venció 3-1 a River Plate en Florida. El sastre suma nueve puntos en el Clausura, pero, además, quedó tercero en la Anual y confirma que es la gran revelación del año. Arrancó ganando el darsenero con gol de Christian Almeida a los diez minutos. Cinco más tarde, se dio el error arbitral de la tarde. Javier Feres pitó un penal en favor de Boston River cuando no hubo contacto alguno entre defensor y atacante. La imagen fue tan elocuente que llamó poderosamente la atención que no actuara el VAR. Desde el punto penal lo empató Bruno Damiani. Luego, el sastre pegó en momentos certeros, Juan Manuel Gutiérrez anotó al término del primer tiempo y Agustín Amado, al comienzo del segundo.

Rampla Juniors volvió al triunfo y fue 2-0 ante Cerro Largo en el Olímpico. El picapiedra se puso a uno de los puestos de copas internacionales, pero, fundamentalmente, huyó de la zona roja que marca los tres descensos para la Segunda División en 2025. Juan Pablo Plada trasladó la supremacía del juego al score. Con el arachán con uno menos por la expulsión de Matías Mir, Enrique Almeida puso el segundo de contragolpe, con exquisita definición sobre el golero Rodrigo Formento.

Racing volvió a ganar de local

En Sayago, la escuelita sólo había vencido a Fénix en 2024. Ahora le ganó a Progreso, equipo con el que comparte una particularidad: casi siempre le gana en el Roberto y casi nunca puede en el Paladino. De hecho, los dos partidos de este año disputados en La Teja fueron para el gaucho. En un partido fulero de ver, el solitario tanto de Thiago Espinosa fue suficiente para cumplir con el legado histórico. El cervecero de Eduardo Espinel se colocó a uno de los de Carlos Canobbio en la Anual. Los tejanos aún no convirtieron en el Clausura y hace siete partidos que no ganan, por lo que la tabla del descenso comenzó a asomar en el horizonte de lo no deseado.

Empate que no sirvió

Fénix y Miramar Misiones repartieron puntos en un resultado que no dejó conforme a ninguno. Los de Capurro hicieron algo más por el triunfo con aproximaciones tímidas. Con el paso de los minutos, los dos se preocuparon más de no perderlo que de ganarlo, clásico de equipos que pelean las unidades que más duelen. En la tabla del descenso, son los últimos dos a falta de 11 cotejos para el final de la temporada.

