Habrá sistema preferencial, quienes no sean socios podrán conseguir su boleto a partir del jueves.

Comenzó la venta de entradas para el clásico del próximo domingo a las 16.00 en el Gran Parque Central entre Nacional y Peñarol. El espectáculo solamente tendrá parcialidad locataria, tal como sucedió con el público carbonero en el partido del Apertura disputado en el Campeón del Siglo, que terminó 0-0.

Los precios van desde $ 330 a $ 625. En la mayoría de las tribunas los socios ingresan gratis, sólo abonan en la Atilio García central y en la José María Delgado alta.

La venta de entradas comenzó este lunes en exclusividad para los socios vitalicios, honorarios y socios Atilio. El martes se extenderá para los socios full con más de cinco años de antigüedad y el miércoles para el resto de los socios. Recién el jueves, en caso de que queden lugares disponibles, se abrirá la venta para el público en general.

Fuente: Nacional

Posible derecho de admisión tricolor

La directiva de Nacional se reúne este lunes y hay un tema que el presidente, Alejandro Balbi, pondrá arriba de la mesa: ¿todos los directivos de Peñarol pueden entrar?

A propósito, el presidente tricolor, entrevistado en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, confirmó que el tema se tratará en la sesión del lunes por la noche. Balbi no dio más detalles, pero sí dejó claro que tiene “una idea en mente y se la compartiré a mis compañeros para ver si cuento con su apoyo”. Según fuentes tricolores, lo que Balbi pretende es que sea el propio Nacional quien decida cuáles son los directivos de Peñarol que puedan entrar (y cuáles no), y no que lo elijan los carboneros sin consultar a Nacional.