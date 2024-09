El capitán de Nacional y Martín Lasarte hablaron en conferencia de prensa previo al partido ante Liverpool; el entrenador manifestó que “es difícil medir cuánto afectó” la muerte de Juan Izquierdo.

Nacional enfrentará a Liverpool el domingo a las 18.00 en el Gran Parque Central. Las entradas están a la venta, aunque los socios negriazules ingresarán gratis y habrá homenajes a Juan Izquierdo. El destino marcó que, en el retorno del fútbol, se cruzaran los últimos dos equipos que defendió.

Previo al entrenamiento del jueves, Diego Polenta y Martín Lasarte hablaron en conferencia de prensa. El capitán dijo: “El golpe fue duro, pero hay un campeonato para terminar. Estamos como podemos y no como queremos. Entraremos y trataremos de hacer lo mejor posible por respeto a Juan, a nuestra gente y al club”.

Leé más sobre esto: El adiós a Juan Izquierdo

La falta de un compañero se siente en el vestuario, así lo manifestó el referente tricolor: “Han sido momentos duros. En mi vida había pasado por una situación así, es como la pérdida de un familiar, vivimos más con los compañeros que con la propia familia. Lo vamos a recordar siempre. Entrar al vestuario y que no esté es muy complicado”.

Polenta contó el sentir en los primeros días tras la pérdida de Izquierdo: “En cada charla y en cada momento será recordado, pero hay que entrar a la cancha y rendir al máximo. El grupo me vio devastado, triste y con los pensamientos de no volver a entrar a una cancha, pero hay que juntar fuerzas y seguir. Esta semana volví a pisar la cancha; antes me sentía sin ganas y sin fuerzas”.

El capitán encontró lo positivo en la unión en el ambiente del fútbol a pesar de la lamentable noticia: “Sentimos el apoyo de muchísima gente, de todo el fútbol. Hay que agradecer por todo. Se han portado muy bien y hasta hoy estamos en contacto. Dentro de tanta tristeza, eso te da un poco de alegría; lo humano no se perdió y la gente reaccionó de una manera increíble”.

Para cerrar, habló de la renuncia de Luis Suárez a la selección: “Darle las gracias como uruguayo, tanto a él como a Edi [Cavani]. Estoy orgulloso de que nos hayan representado de esa manera. Luis es un ejemplo de rebeldía, de estar siempre en los momentos difíciles”.

Leé más sobre esto: La espina y la flor: a la memoria de Juan Izquierdo

Lasarte: “Hay que reconstruir, en esa etapa estamos”

El entrenador, con notoria congoja, expresó que la situación vivida fue “complicada, dolorosa y triste”. Además agregó: “En cualquier grupo de trabajo la afectación existe. Con los días va aflojando un poco la cosa. Hay que reconstruir, en esa etapa estamos”.

Lasarte habló del equipo, donde tendrá que sustituir la baja de Sebastián Coates, desgarrado: “Tenemos a Emiliano Velázquez y a Mateo Rivero, un chico de tercera con muy buenas cualidades que está entrenando con nosotros hace bastante tiempo”, contó.

En 2005 fue el entrenador que hizo debutar en el primer equipo de Nacional a Luis Suárez. Ante la noticia del retiro del Pistolero, Lasarte declaró: “Da una cosa de nostalgia, pero es la vida y es el fútbol. Pudimos disfrutarlo y lo tuvimos a nivel de selección. Él va a seguir jugando, haciendo goles y siendo competitivo, como ha sido siempre”.

Sobre la decisión de Suárez, analizó: “Fue pensada y meditada. Me genera lo mismo que a todos. La selección es el equipo de todos y Luis es el último integrante de una generación que ahora cambia y viene otra. Es Luis en particular y esa generación en general”.