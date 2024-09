El capitán uruguayo también agradeció a Marcelo Bielsa: “Fue el único que salió a defendernos cuando se nos mataba por todos lados”

Tras conocer la noticia del retiro de Luis Suárez de la selección uruguaya, la llegada de los jugadores al aeropuerto mezcla la emoción con la ilusión de enfrentar una nueva doble fecha de Eliminatorias.

Federico Valverde, que viene de asistir de taco en Real Madrid el último fin de semana, habló con los medios al arribar a suelo uruguayo. Sobre la noticia de Suárez, dijo: “No vi nada porque estaba en viaje. No entré en las redes sociales y si no me lo decían, no me enteraba. No quiero leerlo, si fue así me gustaría no saberlo”.

El Pistolero siempre fue muy cercano a los jugadores que se fueron sumando a la selección; a Valverde le tocó sumarse a la mayor en la recta final rumbo al Mundial de Rusia 2018: “Hay que agradecerle por estos años que nos brindó a los jóvenes, por sus consejos y sus valores en la selección. Le dio todo al país, a los amantes del fútbol y a los niños que siempre hemos admirado a los futbolistas uruguayos. Ojalá se pueda retirar de la mejor manera”.

De ídolo a compañero, el Pajarito brindó más elogios al delantero: “Lo miraba como si fuera una persona inalcanzable. Poder compartir con él un vestuario te hace sentir que, además de ser un gran jugador, es una increíble persona. Siempre está alegre y jodiendo. Ahora que no está jugando mucho, siempre está apoyando a todos, es lo más valioso”.

Valverde agradeció el respaldo de Bielsa

Se vienen dos partidos de Eliminatorias que son importantes. Valverde consideró que el momento posterior a los incidentes tras el partido con Colombia por las semifinales d ela Copa América fue “un poco duro”. En ese sentido, el jugador de Real Madrid fue claro respecto del respaldo recibido de Marcelo Bielsa: “Estoy agradecido con el entrenador. Fue la única persona que salió a defendernos cuando se nos mataba por todos lados”.

Facundo Pellistri: “Suárez es una de las leyendas más grandes que tenemos”

También el delantero del Panathinaikos de Grecia habló al llegar al aeropuerto internacional de Carrasco. Comenzó refiriéndose al tema del día: “En el avión agarré internet y pude ver la noticia. Es un dolor enorme porque es una de las leyendas más grandes que tenemos, disfrutamos muchísimo de jugar con él”, dijo Pellistri.

Como todos sus compañeros, halagó a Suárez y su excepcional carrera: “Es un jugador con una categoría que no hay; compartiendo con él siempre aprendés. Es un impacto. Vamos a intentar que disfrute estos últimos días como nos hizo disfrutar a todos los uruguayos”, sentenció.

Facundo Pellistri no deberá cumplir partidos de sanción, pero fue multado por la Confederación Sudamericana de Fútbol con 5.000 dólares por lo sucedido al final del partido ante Colombia. Sobre esto, dijo: “Fueron sanciones elevadas para lo que pasó. Vamos a seguir insistiendo con nuestra visión de lo que sucedió en ese momento”.

“Por las sanciones y lesiones hay varias bajas, pero la reserva de Uruguay es muy grande, creo que con todos los que somos vamos a poder suplirlas y hacerlo bien”, finalizó el expuntero de Manchester United.