La AUF comunicó quiénes serán los 25 jugadores para la próxima fecha de Eliminatorias, sin grandes sorpresas.

Marcelo Bielsa definió la lista de Uruguay para los próximos dos encuentros por Eliminatorias para el Mundial 2026. Será la última convocatoria en la que estará presente Luis Suárez, que anunció su retiro de la selección en la noche del lunes.

El entrenador argentino citó 25 jugadores para enfrentar a Paraguay el viernes a las 20.30 en el Estadio Centenario y el martes 10 a Venezuela en el estadio Maturín.

No hay grandes novedades. Más allá de la lista completa, Bielsa tendrá disponibles 24 jugadores para cada encuentro. Ante los guaraníes no estará Guillermo Varela por suspensión, mientras que para visitar a la vinotinto ya no viajará Suárez.

Agustín Sant`Anna, Tiago Palacios y Miguel Merentiel lograron su primera convocatoria oficial a la selección mayor. Nuevamente, no hay jugadores del medio local.

Sebastián Cáceres, Federico Valverde y Naithan Nández arrastran tarjetas amarillas y de ver una nueva amonestación ante Paraguay, quedarán inhabilitados para enfrentar a Venezuela.

Uruguay está en el segundo lugar de las Eliminatorias, con 13 puntos en seis encuentros disputados, a dos del líder Argentina. Paraguay, que tendrá el estreno de Gustavo Alfaro como entrenador y ya definió la convocatoria, está séptimo con 6 unidades; mientras que Venezuela está cuarto con 9.

Los que faltan

Entre suspendidos y lesionados, varios jugadores quedaron afuera de la convocatoria de Marcelo Bielsa. Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, José María Giménez, Ronald Araújo y Mathías Olivera fueron sancionados por Conmebol por los incidentes post partido en la Copa América ante Colombia.

Además, Mathías Viña fue operado de ligamentos cruzados de su rodilla y sus compañeros de Flamengo Nicolás De La Cruz y Giorgian de Arrascaeta, con lesiones musculares, tampoco estarán.

Si bien no son habituales en la celeste, se especulaba que ante las bajas podrían tener su lugar Federico Pereira y Rodrigo Salazar, que tampoco pudieron estar a la orden. El zaguero ex Liverpool fue operado de meniscos mientras que el volante ofensivo sufrió un esguince de tobillo.