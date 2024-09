Muchos jugadores, entre ellos el uruguayo José María Giménez, se expresaron públicamente en las últimas horas.

El nuevo formato de disputa de la Champions League y la creación del Mundial de Clubes con 32 equipos participantes pactado para 2025 despertaron críticas de varios futbolistas de élite. Las competencias se expanden buscando mayor rédito económico para la industria del fútbol, sumando casi diez partidos por temporadas para los principales clubes de Europa.

Rodri Hernández, capitán de España y de Manchester City, expresó la postura en conferencia de prensa: “Si esto continúa así, llegado el momento no tendremos otra opción que ir a la huelga, creo que estamos cerca de ello”. El candidato al balón de oro encendió las alarmas y agregó: “Es una opinión general entre los futbolistas. No sé qué va a pasar, nos preocupa porque somos los que lo sufrimos”.

Rodri considera inaceptable la posibilidad de disputar entre 60 y 70 encuentros por temporada: “Entre 40 y 50 partidos un futbolista puede jugar a un alto nivel. Luego baja, porque es imposible mantener este nivel físico”.

El español no paró de tirar críticas a la organización del fútbol: “Tenemos que cuidarnos nosotros, somos los actores principales de este deporte, o de este negocio como se prefiera llamarlo. Si la gente quiere ver un mejor fútbol, hace falta que podamos descansar. Cuanto más aumenta el número de partidos, más bajan el nivel y la calidad”.

FIFPro, principal sindicato de futbolistas profesionales en el mundo, apoyó a Rodri. El gremio arrastra una disputa legal contra la FIFA para regular el calendario actual desde mediados de junio de este año. “El calendario está saturado y se ha vuelto insostenible para las ligas nacionales y un riesgo para la salud de los jugadores”, menciona el comunicado gremialista.

Las principales competencias nacionales europeas apoyaron la lucha de los futbolistas. La Liga española, la serie A de Italia y la Premier League inglesa creen que el aumento de partidos en las competencias internacionales influye directamente en la calidad de su espectáculo, ya que muchas veces los clubes optan por cuidar futbolistas en los torneos locales.

José María Giménez: “No podemos decir nada al respecto”

Además de Rodri, se manifestaron en favor de la huelga varios jugadores de los principales clubes europeos, como el lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal o el defensor del Barcelona Jules Koundé.

También José María Giménez, previo al debut de Atlético Madrid en la Champions: “Somos jugadores de fútbol, no los que manejamos el tema de los calendarios. Nos dicen cuándo jugar, nos ponemos las medias y los zapatos, y para adentro. Es la realidad y no podemos decir nada al respecto. No somos nosotros los que tomamos esa decisión. El que las tome lo hará en consideración de lo que se habla”.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se manifestó en contra de los nuevos formatos de competencia desde el primer momento. Esta semana no se escondió y dijo lo suyo: “El problema es un calendario que es demasiado exigente. Ahora llega una nueva competición que no se sabe cómo va a salir, puede ser que sea más entretenida que la del año pasado, pero el único dato, de momento, es que tenemos más partidos en esta competición. Si los organismos que mandan no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Lo que pido es parar a pensar en reducir el número de partidos para tener competiciones que sean más atractivas”.

Dos uruguayos entre los jugadores con más partidos

La lista de jugadores con más partidos disputados en la temporada 2023-2024 la lidera el argentino Julián Álvarez con 75. En el segundo lugar están el colombiano Luís Díaz, el uruguayo Darwin Núñez y el inglés Phil Foden con 72 encuentros. Federico Valverde aparece en el tercer escalón con 71 cotejos, igualado con el holandés Cody Gapko y el escocés Jhon McGinn.

El arquero del Atlético Madrid, Jan Oblak, fue el futbolista con más minutos disputados en la temporada pasada con 6.851 repartidos en 70 partidos. El jugador de campo con más minutos fue Virgil Van Dijk con 6.293 en 69 encuentros.