El gurí que fue figura ante Progreso con un gol y una asistencia llegaría al clásico pese a la lesión.

Nacional goleó 3 a 0 a Progreso como apronte clásico para enfrentar a Peñarol por la sexta fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo a las 16.00 en el Gran Parque Central. Para el inicio del complemento ingresó el pibe Exequiel Mereles, quien encendió las alarmas cuando debió salir lesionado sobre el final, dejando a su equipo con diez jugadores, ya que Martín Lasarte no tenía más variantes.

El jugador de 19 años, que llegó desde Atenas de San Carlos, sufrió un esguince de tobillo producto de una falta de Gonzalo Castillo, zaguero del gaucho, que fue amonestado por la incidencia. A Mereles se le trabó el pie y salió dolorido. Luego de la atención de la sanidad intentó volver, pero no podía correr y volvió a tenderse en el suelo. La camilla lo sacó de forma definitiva.

Los estudios constataron que no hay lesión ósea; se trata solamente de un esguince de tobillo que, en principio, no lo limitaría a estar en el partido ante Peñarol, al que puede llegar con algo de dolor pero que no debería impedir su participación en el clásico.

Mereles anotó el segundo gol y asistió a Jeremía Recoba en el tercero para liquidar el partido ante el equipo de La Teja. En la semana, había convertido por primera vez con la casaca tricolor en el triunfo 5-1 ante Frontera de Rivera por Copa Uruguay.

Luego del encuentro, Lasarte elogió al jugador en sus declaraciones. “El pase a Jeremía Recoba fue extraordinario, de esos que se ven en otras ligas”, dijo el director técnico albo que, además, mostró preocupación por el golpe que recibió: “Sería una pena que después de un debut soñado pueda cortarse este momento, porque estas cosas son lindas continuarlas”.