Después de idas y venidas, el arquero no será parte del carbonero en la temporada 2025.

Washington Aguerre no jugará en Peñarol. Si bien el club había mejorado la oferta del nuevo contrato, el jugador junto a su representante decidieron otro camino. El destino más probable para el artiguense es el Barcelona de Guayaquil, donde llegaría como jugador libre y firmaría por dos años.

Ruglio en estado puro

Como se ha vuelto una tradición, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, comunicó el hecho a través de un estado de Whatsapp. “Washi Aguerre no continuará en Peñarol. Nada malo hay en eso y él simplemente está peleando por su futuro económico y el de su familia, y Peñarol sólo está poniendo un límite de hasta dónde puede ir y dónde no. No hay malos y buenos, sólo hay caminos que esta vez no coincidieron”, escribió Ruglio.

El mensaje continúa en dirección a quitarle peso o responsabilidad al jugador, respecto a cómo pueden ver los hinchas esta decisión: “Cuidemos a quienes nos dieron a los hinchas de Peñarol un tremendo año 2024 y a desearle suerte en lo que venga por delante”.

El máximo directivo aurinegro cerró su mensaje diciendo que “Washi fue, es y será un hincha fanático de nuestro club, que esta vez le tocó seguir en otro destino. Vamos arriba, Peñarol, y ojalá en un futuro los caminos se vuelvan a encontrar”.

Aguerre tuvo su formación en Peñarol y pasó por equipos uruguayos como Miramar Misiones, Plaza Colonia y Cerro Largo, y también tuvo dos contratos en el exterior, primero en el Querétaro de México y luego en Brasil, en el América MG.

Ahora el equipo dirigido por Diego Aguirre deberá buscar un nuevo arquero, sabiendo que tiene a Guillermo de Amores como primera opción. Se viene manejando el nombre de Martín Campaña como la chance más cercana. El jugador quedó libre del fútbol de Arabia Saudita en mayo, por lo que su llegada implicará también falta de actividad. Ruglio había dicho que lo “llama todos los días”.

Otro que estuvo en los planes para ocupar ese lugar fue Mauro Goicoechea, golero de Danubio, pero el mismo futbolista aclaró la situación: “Es cierto que me llamaron desde Peñarol para saber si tenía interés de ir, yo les dije que iba a seguir en Danubio, así que no hay mucho más para hablar”.