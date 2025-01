En año de Juegos Olímpicos, repasamos las actuaciones más destacadas en múltiples disciplinas.

Se fue el 2024, año de Juegos Olímpicos, y es momento de hacer un racconto de las actuaciones más significativas del deporte celeste en los últimos 12 meses. Quitamos de esta lista el balance sobre fútbol masculino y femenino, el deporte más popular de este país, para ofrecer un panorama sobre otras disciplinas, en particular aquellas que forman parte del ciclo olímpico.

Atletismo

Fue el deporte que representó a Uruguay en la mayor cantidad de pruebas en París: tres en total.

Emiliano Lasa (salto largo), de 34 años, portó la bandera en un merecido reconocimiento al entrar a sus terceros Juegos Olímpicos. Con 7,87 metros se quedó a tres centímetros de la final, en un desenlace dramático que lo colocó en el puesto 13 tras el último salto de todos, el del británico Jacob Fincham-Dukes. Fue, pese al mal trago, uno de los mejores resultados de Uruguay en estos JJOO.

Si para 2028 Lasa alcanza un cupo, entrará en el grupo de los máximos olímpicos celestes, que ya integran con cuatro participaciones Milton Wynants, Alejandro Foglia y Andrés Silva.

Otros resultados destacables para él: fue medallista de oro en el Iberoamericano, campeón nacional, medallista de plata en el Sudamericano bajo techo, en Cochabamba, y participó del Mundial bajo techo en Glasgow, en el que fue 10°.

María Pía Fernández (1.500 metros), de 29 años, tuvo un gran año, en el que alcanzó el oro en el Iberoamericano de atletismo en los 1.500 metros, su prueba predilecta. En esta también se consagró campeona nacional y bajó su propio récord nacional vigente, dejándolo en 4 minutos 7 segundos y 9 décimas.

Por si esto fuera poco, fue medallista de oro (800 metros) y de plata (1.500 metros) en el Sudamericano bajo techo, disputado en Cochabamba. Se ganó el derecho a competir en el Mundial bajo techo, y allí registró el nuevo récord nacional indoor de 1.500 metros (4:17.77).

En la distancia de 2.000 metros compitió en la Diamond League de Mónaco, y bajó el récord sudamericano de Florencia Borrelli (Arg) en casi 9 segundos. Lo dejó en 5:50.21.

Todo ese camino en el inicio del año le permitió clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos. Luego de la gran frustración en Tokio, en donde compitió lesionada y no pudo brindar su máximo, Fernández se sacó el gusto y pudo participar en su serie y en el repechaje, teniendo dos oportunidades de salir a la pista del Stade de France. No consiguió avanzar a semifinales.

Santiago Catrofe (5.000 metros), de 25 años, cimentó su camino a los Juegos Olímpicos, su debut, batiendo el récord nacional y sudamericano de la prueba con 13:05.95. Lo logró en un meeting en Bélgica, dejando atrás un registro del brasileño Marílson Gomes dos Santos, vigente desde 2006. Es el segundo récord sudamericano de este atleta, que también posee desde 2023 el de 3.000 metros.

Por si fuera poco, ya había bajado el récord nacional en 2024, con 13:21.67. Con las dos de 2024, ya son tres las veces que Catrofe baja la mejor marca de un uruguayo en esta prueba. La primera fue en 2022, dejando atrás un récord de Néstor García vigente desde 1999.

María Pía Fernández durante los 1500 metros, Juegos Panamericanos Santiago 2023, el 3 de octubre de 2023, en el estadio Nacional Julio Martínez. Foto: Sandro Pereyra

El atleta nacido en Uruguay, pero radicado en España desde su infancia, finalizó 14° en su serie en París 2024, con un rendimiento que no lo conformó, pero que le permitió la experiencia de correr ante un estadio repleto.

Fuera de los mencionados olímpicos, también hubo otros destaques en atletismo. Los récords nacionales de lanzamiento de jabalina, tanto en varones como en mujeres, llegaron acompañados de medallas sudamericanas sub 23.

Manuela Rotundo, de 20 años, tuvo una gran temporada en la que incluso se metió en la conversación para ser olímpica, pero su lugar en el ranking no alcanzó. Fue récord nacional en tres ocasiones en 2024. Lanzó por primera vez por encima de 60 metros y, en esa competencia, con marca de 61,84 metros se quedó con la medalla de bronce en el Iberoamericano.

En setiembre, alcanzó el oro en el Sudamericano sub 23, con un registro de 57,72 metros.

Lautaro Techera, de 22 años, redondeó un gran semestre final de año. En setiembre se quedó con la medalla de plata en el Sudamericano sub 23 con récord nacional incluido (73,33 metros), y luego consiguió mejorar ese registro en noviembre en un Grand Prix en Paraguay, cuando lanzó el actual récord nacional de 75,41 metros. Hasta esta temporada, su mejor registro era de 71,96 y databa de 2022.

La lista la completan otros dos fondistas, que demuestran su nivel en distintas pruebas.

Christian Zamora, de 33 años, volvió a conseguir el récord nacional de maratón en esta temporada. Lo logró el 1° de diciembre en Valencia, con tiempo de dos horas, nueve minutos y cuatro segundos. Es el primer uruguayo en correr una maratón en menos de 2:10. También logró, en octubre, recobrar el récord nacional de media maratón (1:02.03) que tenía en su poder hasta que Nicolás Cuestas (1:02.15) logró bajarlo en enero.

Valentín Soca, de 22 años, alcanzó récords nacionales de 3.000 y 10.000 metros en 2024. En abril marcó 28:14.96 en los 10.000, en el torneo Stanford Invitational de Estados Unidos.

Luego, en agosto, en Finlandia, logró parar el reloj en 7:43.48 en los 3.000 metros. Ambas marcas son válidas también como récords sudamericanos sub 23. El nacido en Vichadero, que reside en Estados Unidos, donde entrena y compite, posee también el récord sudamericano sub 23 en 5.000 metros (13:30.68).

Manuela Rotundo, de Uruguay, batió su marca personal en el primer intento durante el lanzamiento de jabalina, Juegos Panamericanos Santiago 2023, el 3 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez, en Chile. Foto: Sandro Pereyra

Natación

Nicole Frank y Leo Nolles, ambos de 21 años, estuvieron representando a Uruguay en los Juegos Olímpicos. Fue el debut para Nolles y fue la segunda participación para Frank, que ya no podrá volver a hacerlo por cupo de universalidad. Desde este ciclo, si quiere acceder, deberá hacerlo logrando marca mínima, algo que ningún uruguayo logra desde 2012.

Muy cerca de París se quedó Diego Aranda, de 17 años, que en el mano a mano con Nolles perdió la clasificación unos días antes de finalizar el plazo. Sin embargo, luego de los JJOO, [Aranda se colgó la medalla de oro en el Sudamericano](https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2024/10/uruguay-es-oro-en-natacion-diego-aranda-domino-en-50-metros-libres/.

Lo hizo en la prueba de 50 metros estilo libre, en la que también alcanzó el récord nacional (22 segundos 34 centésimas) que mejoró el 22.44 de Enzo Martínez, olímpico en 2021 y que también fue campeón sudamericano de la misma prueba en 2021.

Judo

Henry Borges, de 41 años, alcanzó los quintos Juegos Paralímpicos de su carrera, algo que ningún otro uruguayo ha logrado ni siquiera en JJOO. Lamentablemente, su sueño de una medalla no se concretó, ya que perdió en primera ronda en una lucha muy ajustada, por punto de oro. Los resultados más valiosos para él se acumularon durante la campaña, para clasificar con tranquilidad. En 2024 particularmente se subió al podio en Heidelberg, Alemania, donde venció a Kapil Parmar (India), número 1 del mundo, en la final por el bronce.

Mikael Aprahamian, de 36 años, logró su segunda participación olímpica y nuevamente quedó eliminado en primera ronda. Su rival fue el japonés Takanori Nagase, quien fue bronce en Río 2016, oro en Tokio 2021 y que repitió en esta edición la medalla de oro. El camino recorrido en más de diez eventos internacionales en 2024 para poder acceder a París por la cuota continental le dan a Aprahamian este destaque.

Canotaje

Matías Otero, de 26 años, es el nombre que depositó al canotaje celeste en unos Juegos Olímpicos luego de 20 años. Y fue el primero en hacerlo por clasificación directa y no por invitación. Lo logró en el preolímpico de Sarasota, Estados Unidos, donde había dos cupos en juego y él se lució consiguiendo la victoria. En París tuvo una buena actuación, accediendo a la final B (puestos del nueve al 16), y cerrando en la posición 14 de la clasificación general.

Además, Uruguay recibió en noviembre en su pista del lago Calcagno, de maravillosas condiciones para la práctica de este deporte, el Campeonato Sudamericano. Ahí Otero consiguió tres medallas de oro, dos en dupla junto a Julián Cabrera y una en cuarteto junto a Cabrera, Santiago Melo y Felipe Agüero. Otero logró también tres preseas de plata.

Esa misma semana, se desarrolló el campeonato clasificatorio para los Panamericanos Junior del 2025. Allí los celestes se quedaron con ocho plazas, gracias a las actuaciones de los K4, masculino y femenino: Felipe Agüero, Matías Maccio, Tadeo Arca y Jorge Pereira, por el lado de los varones; Milagros Croci, Camila Ávila, Emilia Milich, Sofía de Lima, en el caso de las mujeres.

Remo

Bruno Cetraro, de 26 años, hizo un campañón en los Juegos Olímpicos de París. Esta vez solo, fue 12° en single, y debemos tomar en cuenta que en la regata decisiva contó con un desperfecto en su bote que le impidió pelear por el diploma olímpico (7° u 8° puesto) y lo dejó último en esa final B.

La clasificación la consiguió en el preolímpico de Río de Janeiro, donde fue medallista de plata detrás del brasileño Lucas Verthein, a quien luego venció en París para meterse entre los 12 mejores y dejar al norteño fuera.

Vela

Hernán Umpierre y Fernando Diz (49er), de 23 y 25 años, respectivamente, le dieron a Uruguay la segunda medal race de su historia. Luego de la conseguida por Alejandro Foglia en Londres 2012, los dos jóvenes de Maldonado se metieron entre los diez mejores de su flota y pelearon por el diploma olímpico.

Venían de ser campeones en el Campeonato Europeo abierto (cualquier país puede participar), disputado en La Grande Motte, Francia, en mayo. Ese resultado los depositaba como una embarcación de mucho cuidado para los candidatos al podio.

Ya en Marsella, donde se realizó el evento olímpico, en siete de las 12 regatas consiguieron entrar en el top 10, incluyendo dos segundos puestos. Eso les valió el cupo a la medal race, donde a la postre terminaron en el 10° puesto de la general.

Fue una inmensa actuación que, sin embargo, dejó con un sabor amargo a los jóvenes veleristas uruguayos, quienes se sabían capaces de más. Incluso durante los primeros tres días de competencia estuvieron peleando los puestos de podio. Gran proyecto deportivo rumbo a Los Ángeles 2028.

Taekwondo

María Sara Grippoli (-49 kg), de 20 años, alcanzó la primera clasificación de Uruguay en su historia a los JJOO en esta disciplina, y también la primera clasificación de una mujer en deportes de combate. Lo hizo al vencer a Guyana, Costa Rica y Venezuela en el preolímpico de Santo Domingo.

La participación olímpica fue fugaz porque en primera ronda, con el renking que traía, debió enfrentar a la española Adriana Cerezo, quien venía de ser medallista de plata en Tokio. El gran resultado del año ya estaba conseguido, y todo lo que vino luego fue aprendizaje, y también disfrute. Fue elegida abanderada de la delegación junto a Lasa.

Federico González (-74 kg), de 30 años, no pudo alcanzar la clasificación olímpica, pero se quedó con la plata en el Panamericano, misma competencia en la que Grippoli fue bronce. Además fue plata en el Open de República Dominicana y bronce en el US Open. Todo esto le valió estar en el puesto 13 del ranking mundial en junio, y ser uno de los mejores tres taekwondistas de su categoría en América, en esa misma edición.

Ciclismo

Eric Fagúndez, de 26 años, compitió en sus primeros Juegos Olímpicos, finalizando en el puesto 55. También participó en el Mundial y por primera vez pudo llegar a la meta en ese evento que ya había disputado en dos ocasiones. Fue la primera vez en la era profesional (1995 en adelante) que Uruguay tuvo al menos a un ciclista llegando a meta en la cita olímpica, y también la primera vez desde entonces en un Mundial.

Eric fue ganador de dos etapas en el Tour del Lago Qinghai, donde en 2023 fue segundo en la general. En 2024 el segundo lugar le correspondió a Thomas Silva. Fagúndez también fue 3° en la Vuelta Asturias y obtuvo un muy meritorio puesto 23 en la Volta a Catalunya, que ganó Tadej Pogacar, completando el podio Mikel Landa y Egan Bernal. Eric fue el mejor de su equipo, el Burgos BH, en esa competencia por etapas.

Thomas Silva, de 22 años, se sumó también a los destaques. Profesional en el Caja Rural de España, fue mundialista junto con Fagúndez y completó la carrera.

Fue segundo en la general del Tour del Lago Qinghai, donde se lució trabajando para su líder, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, compañero del Caja Rural. Allí fue 3° en dos etapas y 4° en otras dos. La victoria esta temporada la consiguió en la Volta ao Alentejo en Portugal, en su primera etapa. Luego finalizó 5° en la general a 15 segundos del ganador.

El resultado que más resalta en su campaña es, por la calidad de los rivales, el segundo puesto en el GP Industria & Artigianato (categoría 1 Pro) donde dos ciclistas del UAE Team Emirates completaron el podio: el suizo Marc Hirschi, ganador, y Diego Ullisi de Italia. El gran año lo llevó a ser una de las revelaciones de la temporada en su debut pro, lo que le valió prolongar su compromiso con Caja Rural-Seguros RGA hasta 2027.

Rugby

Después del Mundial de XV, disputado en 2023, 2024 fue de protagonismo para el seven, que alcanzó por primera vez los Juegos Olímpicos, y pese a una actuación que no conformó a sus protagonistas, pudieron lograr la primera victoria en el último partido, por el 11° puesto, 21-10 frente a Japón.

Surf

El surf estuvo en París 2024. En París no, pero sí en los Juegos Olímpicos. Los eventos se disputaron en la Teahupo’o, Tahití, pero de esas pruebas no formó parte el longboard. Se anuncia que sí estará en Los Angeles 2028, y por ese futuro próximo, que ya pertenece a este ciclo olímpico y cuyo anuncio será hecho en 2025, sumamos a este deportista uruguayo.

Julián Schweizer, de 26 años, fue por segunda vez campeón del ALAS Tour Latinoamericano. Además fue plata en el Panamericano y 11° en el Mundial. Ahora sueña con los JJOO y los tendrá en el centro de su planificación para este ciclo, en el que los Panamericanos de 2027 volverán a ser en Perú, y el surf en la misma sede en la que él fue medallista de plata en 2019 y en el mencionado Panamericano.

Handball

Para el handball fue un gran año, en sus modalidades de sala y de playa. Bajo techo, destaca la clasificación femenina a un mundial después de 14 años de ausencia. También las clasificaciones masculinas en sub 18 y sub 20. Todos estos mundiales se jugarán en 2025. También en junio de 2025 se jugarán los mundiales de playa sub 17, en Túnez, a los que Uruguay clasificó en ambas ramas.

A nivel de mayores, sobre la arena, la selección masculina disputó el Mundial de China en junio. Si bien quedó eliminado en primera ronda, luego ganó los seis partidos siguientes, para quedarse con un meritorio 9° puesto. La celeste tuvo al goleador de la cita: Santiago Rodríguez, con 155 puntos. Este experimentado jugador celeste tuvo además el honor de participar en juegos de exhibición que se llevaron adelante en París, en el marco de los JJOO, pero fuera de competencia oficial.

Hockey

En hockey, las uruguayas se convirtieron en mundialistas junior por segunda vez. Luego de competir en 2022 por primera vez en un mundial a este nivel, y tras no clasificar a la siguiente edición, una nueva generación de jugadoras consiguió la clasificación al vencer a Canadá y a México y meterse en el cuarto puesto panamericano, detrás de Argentina, Estados Unidos y Chile.

Básquetbol

A nivel de clubes, Nacional conquistó la Liga Sudamericana de Básquetbol y un club uruguayo llegó a una consagración internacional luego de 16 años. Fue el primer título tricolor en su historia. A nivel de selección, Uruguay ya está clasificado para la Americup 2025.

Fútbol sala

En esta disciplina, Peñarol domina el ámbito local al haber conseguido su séptimo título consecutivo en mujeres y el sexto en hombres.

Lo más destacado a nivel internacional también lo hizo el equipo masculino de Peñarol, ya que se quedó con el bronce en la Copa Libertadores, que junto con el subcampeonato en 2022 componen las mejores actuaciones de un club uruguayo en Libertadores en las últimas temporadas.

A nivel femenino, la selección se quedó con el 4° puesto sub 20 en el Sudamericano, perdiendo con Argentina de atrás, a falta de pocos minutos, la posibilidad de subirse al podio.