El capitán Sebastián Coates, con más cautela, dijo: “Ganamos porque definimos mejor”

Todo es algarabía en filas tricolores luego del triunfo clásico ante Peñarol. Después del partido, además del entrenador, Martín Lasarte, también hablaron los futbolistas.

Lucas Villalba hizo su carta de presentación en el fútbol grande. Tiene 23 años, se formó en Boston River y anduvo muy bien en Tacuarembó en la B en 2023. En 2024 fue ofrecido a varios equipos de primera, pero finalmente recaló en Montevideo City Torque, donde fue figura y ascendió. Si bien recibió sondeos desde Italia –tiene nacionalidad–, se incorporó al equipo de Nacional, que compró el 60% de la ficha por 800.000 dólares.

El jugador nacido en Montevideo reconoció las sensaciones antes de convertir el tercer gol, que aseguró el triunfo: “Cuando iba corriendo, era tanta la ansiedad y la alegría que no sabía qué hacer. Corrí, la empujé y no sabía para dónde correr de tanta felicidad. Hasta me iba riendo antes de convertir, me ganó la ansiedad”.

El veloz delantero cumplió un gran anhelo: “Es un sueño para mí y para mi familia. Nunca lo imaginamos. Uno lo sueña desde chico y cuando se dio la noticia estábamos con una alegría enorme”.

A Villalba se le dio todo muy rápido: firmó el mismo día que debutó. Entró a la convocatoria porque el venezolano Rómulo Otero quedó desafectado del partido porque debieron internar de urgencia a su hija. Al respecto, dijo: “Me agarró por sorpresa. Me tocó estar, lamentablemente, por una situación nada linda para un compañero, traté de aprovecharlo. Le mando un fuerte abrazo a la familia de Rómulo Otero y esperamos que todo salga bien. El equipo demostró que tiene una rebeldía tremenda”.

Para cerrar, contó qué le dijo Lasarte antes de ingresar: “Que hiciera lo que sabía, que no tenía que demostrarle nada a nadie. Me dio la confianza suficiente y traté de aprovecharlo”.

Sebastián Coates: “Hay que tomarlo con tranquilidad”

De la euforia del debutante a la paz del capitán. Equilibrio justo en el plantel de Nacional. Sebastián Coates dijo: “Hay que disfrutar de ganar el clásico, pero seguir trabajando. Fue parejo, con situaciones de gol para los dos. Nosotros definimos mejor y por eso lo ganamos. Las oportunidades que tuvimos las mandamos a guardar. En líneas generales estuvimos bien, y creo que debimos haber jugado un poquito más”.

El zaguero está contento con el funcionamiento del equipo en el arranque del año: “Estamos por el camino correcto y trabajando bien. Mostramos que estamos bien físicamente, aunque todavía falta. Creo que eso se vio dentro de la cancha. Capaz que nos faltó un poco más de juego; los clásicos son así. Esto es el comienzo y así hay que tomarlo. Sirve para continuar con la pretemporada y trabajar de la mejor manera”.

Coates portó la cinta de capitán en el equipo tricolor, pero dejó claro que “el capitán es Diego Polenta por lo que significa para nosotros, por lo que conoce al club y por lo que vivió adentro de Nacional. En la cancha fui yo esta vez, pero Mauri Pereyra, Luis Mejía y yo estamos para ayudarlo”. Además, agregó sobre Polenta: “Desde el primer momento que llegué, nuestra relación fue espectacular. Los dos queremos que gane Nacional y tiramos para el mismo lado”.