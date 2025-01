El triunfo de Nacional sobre Peñarol por la Supercopa dejó polémica por el arbitraje de Javier Burgos, quien tuvo su primer clásico a los 38 años.

Si bien hubo incidencias cuestionables, la jugada que estuvo en el ojo de la tormenta fue el penal sancionado a favor de Nacional, con el que Nicolás Diente López abrió la cuenta para el elenco tricolor.

Los audios del VAR no se publicaron oficialmente, pero salieron públicamente en el programa La Quinta Tribuna de AUF TV. En el registro queda en evidencia que Javier Burgos, en primera instancia, al ver la repetición de la jugada, dijo: “Pega en la mano pero va en la disputa de querer jugar el balón y tiene dirección del cuerpo. Para mí es una mano totalmente casual. Lo que yo veo es que el balón tenía dirección del cuerpo. Pegaba en el cuerpo del jugador”.

Luego de la insistencia de Diego Dunajec, que estaba en la cabina con los monitores, se le brindaron más tomas de la incidencia a Burgos: “Este es el mejor ángulo, Javi” dijo el árbitro VAR. El juez de campo, al ver la imagen desde otra cámara terminó decidiendo: “En ese ángulo se ve mejor una mano más de penal. Hace un movimiento. Voy con tiro penal sin sanción disciplinaria”.

Ignacio Ruglio: “Es evidente la ayuda constante”

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, escribió estados de whatsapp sobre el tema, eligiendo nuevamente el canal de comunicación que suele utilizar para dar mensajes. El mandatario carbonero, escribió: “Hace un mes le prometí a Diego Aguirre bajar la pelea contra los árbitros. Luego de escuchar el audio del VAR lo llamé para decirle que no podemos quedarnos callados si tenemos todos claro que siempre ayudan al mismo equipo cada vez que tienen problemas. Que es demasiado evidente la ayuda constante y que a mí no me molesta que me suspendan de por vida igual, pero que no nací para quedarme callado”.

Ruglio prosiguió posteando una jugada similar en el clásico de la serie del Río de la Plata, cuando sobre el final del partido el balón golpeó en la mano de un jugador de Nacional adentro del área. Junto a la imagen, dijo: “Ni la revisaron y está de frente a la pelota. Abre la mano en vez de ponerla atrás de la espalda. Ni revisada. A Rodri Pérez le pega de espalda y a 20 centímetros la revisan, le insisten, le vuelven a insistir y penal que abre el partido. No lo ve quien no lo quiere”.

Para cerrar, tiró otro estado: “En el clásico del Parque Central casi le arrancan la pierna al Cangrejo Cabrera y mostraron que podían tirar lo que quisieran a la cancha que nadie lo iba a suspender. Hicieron lo que quisieron. Por suerte no les sirvió para ganar el campeonato”.