El conjunto de Jadson Viera corre con ventaja tras el 1-0 de la ida ante Ñublense.

En el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Chile, Ñublense recibirá a Boston River. La revancha por la eliminatoria de la fase 2 de la Copa Libertadores tendrá un doble premio grande: primero, seguir en carrera para meterse en la fase de grupos; segundo, serán 600.000 dólares lo que reciba el ganador de la llave.

Billetes aparte, Boston River llega con ventaja tras el 1-0 con gol de Juan Manuel Gutiérrez con el que ganó en la ida. Aunque las cuentas son claras, conviene repasar la forma de definición de la serie: si el sastre gana o empata, seguirá en competencia; si pierde por un gol -no importa la cantidad de goles que metan uno u otro-, la definición será por penales; y si pierde por dos o más goles le dirá adiós a la Libertadores 2025.

Jadson Viera tiene claro que esta eliminatoria es lo más importante para su club en el inicio de la temporada. No en vano guardó a todos los titulares en el partido que, por la cuarta fecha del Torneo Apertira, perdió con Nacional 3-2 jugando en Florida.

De esto también se desprende que la alineación que el Boston plante en Chillán será la misma que hace una semana: Bruno Antúnez en el arco; una línea de cuatro con Juan Acosta por derecha, Richard González y Gerónimo Bortagaray en la zona central más Fredy Martínez por el lateral zurdo; Mauricio Vera con Baltasar Barcia se repartirán el medio campo y por delante de ellos habría tres hombres: Guillermo López, Felipe Chiappini y el habilidoso Gutiérrez; y como único delantero de área Valentín Adamo.

En cuanto a la disposición táctica, es de prever que los uruguayos se planten en campo propio, aunque sin renunciar a la presión que los equipos de Jadson suelen hacer. La renta es exigua, pero es renta favorable de todas maneras, o sea que manejar ese hándicap será la primera misión.

Los que seguramente cambien de actitud serán los chilenos, que en el Centenario estuvieron más preocupados por defender que por atacar. Lo que sí mostraron como buena virtud en la ida fue el manejo de la pelota. Ahí tiene mucho que hacer Boston River, porque por momentos corrió de atrás y no pudo hacerse del balón, más allá de que no sufriera grandes chances de gol.

Ñublense llega a la revancha tras empatar 1-1 con Deportes Limache por la segunda fecha del torneo chileno, campeonato en donde todavía no ha ganado. Francisco Arrué, el DT del equipo, cuidó a algunos jugadores no dándole minutos, pero como no ha obtenido buenos resultados aún le dio ingreso a sus mejores futbolistas, como el uruguayo Nicola Pérez, Carlos Labrin, Lorenzo Reyes, Martín Rodríguez, Patricio Rubio y el argentino Gonzalo Sosa.