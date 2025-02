Enorme triunfo de José Pedro Varela en Vergara para entrar en cuartos de final del Este.

Este miércoles el torneo del Este, con la victoria de José Pedro Varela en Vergara, completó su cuadro de cuartofinalistas, que ya este sábado empezarán a jugar sus partidos de ida. El Sur, por su parte, a falta de una fecha resolvió casi inesperadamente a cuatro de los seleccionados que jugarán la próxima fase, tres de ellos los correspondientes a la serie A que ya tiene a todos sus clasificados, Federación de Colonia, Liga de Ecilda Paullier y San José; mientras que en el B se dio la clasificación de Florida, pero los otros dos lugares quedan a resolverse el sábado en los dos partidos de la serie y con la radio pegada al oído.

Este sábado, además, se completan los semifinalistas del Litoral Norte con la disputa de la última fecha de su cortísima primera fase (sólo cuatro partidos para cada uno y Tacuarembó ya clasificado), y cuales son los otros dos que clasifican de la serie B del Sur para completar los seis que jugarán sus falsos cuartos de final. El fin de semana el Este disputará los partidos de ida de cuartos de final y el Litoral ya entrará en sus juegos de semifinales con los partidos de ida en Nueva Palmira, donde en cancha de Higueritas la albiceleste recibe a la roja de Guichón, y en Bella Unión, donde los cañeros recibirán a los actuales campeones de la Copa Nacional de Selecciones con el posible retorno en Soriano, de Waltercito, Walter Domínguez, el Jugador del Pueblo.

En una semana en la que salieron varios fallos que cambiaron unos cuantos cruces, no tuvo andamiento un reclamo más forzado de Río Negro, ya eliminado, que entendió que podía reclamar el resultado del partido que Nueva Palmira ganó en Young porque entendían que Gustavo Chialvo, el técnico palmirense que estaba suspendido en el partido ante los younguenses de la primera rueda, no había cumplido con la sanción a pesar de que no había salido a la cancha ni estaba inscripto en el formulario. Lo que sí sucedió ese día en cancha de Higueritas es que Chialvo fue al estadio y dio indicaciones y, por ello, Young reclamó y ganó esos puntos de semanas atrás, pero que nada tenían que ver con el partido del sábado pasado.

Florida, Federación de Colonia, Ecilda Paullier y San José siguen adelante

Después de tres partidos sin ganar, que pusieron en cuestión su excelente primera rueda, Florida volvió a la victoria y goleó 5-0 a Sarandí Grande que representa a la Unión de Ligas del Interior de Fútbol de Florida (ULIFF). Los goles fueron del Rayo Brian García, un par del mendocino Marcos Labandeira y uno de Dilan Carrato y Franco Ubal. Con la goleada el equipo que este año dirige Ramiro Martínez Muracciole aseguró la clasificación y también, por los posibles resultados en la última fecha, que será segundo a pesar de que ahora está primero. Sucede que en el Flores-Durazno si gana o empata el elenco celeste quedará o con mejor puntaje o con mejor saldo de goles, y, si gana Durazno, mejorará su saldo de goles y superará por esa instancia a los de la Piedra Alta. El tercer clasificado puede ser Paso de los Toros, pero no superará los 13 puntos, por lo que, si clasifica, lo hará tercero.

Flores tuvo una impecable arremetida en el cierre de la primera rueda, en donde sumó un triunfo más al derrotar a Paso de los Toros por 3-0 con anotaciones de Matonte, Verde y Sánchez y quedó a un empate de terminar en el primer lugar y clasificar (ver posiciones).

En la serie A, una impensada combinación de resultados terminó con los tres cupos de clasificación cerrados. En el Suppici, la Federación de Colonia consiguió un estupendo triunfo por 3-0 ante la selección local y dio el paso a la próxima fase eliminando a los capitalinos. Golpazo para los vigentes campeones del Sur, que en el segundo tiempo sucumbieron ante los futbolistas de Rosario, Tarariras, Juan Lacaze, Ombúes de Lavalle, Miguelete, Nueva Helvecia y Florencio Sánchez-Cardona. Los goles fueron de Joaquín Wigman de penal, Matías Suhr y Simón Pagua, un golazo con definición por encima del arquero.

En Canelones, el seleccionado de la Liga de Ecilda Paullier también se hizo fuerte y con goles de Lucas Peraza y Agustín Guerra le ganó 2-1 a los canarios y se aseguró la clasificación.

Hasta el sábado no se sabe cómo se cruzarán en segunda fase porque no se conoce cómo terminarán las posiciones. En los falsos cuartos de final se deberán medir el primero del grupo A contra el tercero del grupo B; el primero del grupo B con el tercero del grupo A, y el segundo del grupo A con el segundo del grupo B.

Serie A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. Federación Col. (C) 7 4 0 3 8 5 3 12 Ecilda Paullier (C) 7 4 0 3 10 8 2 12 San José (C) 7 3 2 2 6 6 0 11 Colonia 8 3 1 4 6 7 -1 10 Canelones 7 2 1 4 7 11 -4 7

Fecha 10 - sábado 8 de febrero

Ecilda Paullier – Federación Colonia

Canelones – San José

Libre: Colonia

Serie B

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. Florida (C) 8 4 2 2 12 6 6 14 Flores 7 4 1 2 14 7 7 13 Durazno 7 3 2 2 15 9 6 11 Paso de los Toros 7 2 4 1 9 10 -1 10 Sarandí Grande 7 0 1 6 3 21 -18 1

Fecha 10 - sábado 8 de febrero

Flores - Durazno

Paso de los Toros - Sarandí Grande

Libre: Florida

Luz más luz

José Pedro Varela, el nombre del pueblo que tomó en 1918 cuando Justino Francisco Martínez, representante del entonces departamento de Minas, presentó su proyecto aprobado por el presidente Feliciano Viera para sustituir el nombre inicial de Corrales, tuvo el miércoles de noche una de sus jornadas más gloriosas al derrotar en Vergara a los locales por 1-0. Revirtieron la derrota del sábado pasado en Varela cuando los vergarenses habían ganado 2-1 y ganaron en los penales el pase a los cuartos de final donde estará enfrentando ya desde este sábado a la selección de la Liga Mayor de Maldonado. El gol del triunfo de la naranja fue de Kevin Barnada, que sirvió para el 1-0, y en los penales Varela ganó por 5-3.

Ya este sábado empiezan a jugarse los partidos de ida de los cuartos de final: José Pedro Varela recibe a Maldonado, Zona Oeste de Maldonado recibe a Treinta y Tres, Cerro Largo juega en Melo ante Rocha y Castillos tendrá su fiesta recibiendo a Lavalleja.