El uruguayo fue comprado a Los Ángeles FC y jugará en el tricolor gaúcho por cuatro años; también en Brasil hubo otro gol de Luciano Rodríguez, mientras que en Argentina Edinson Cavani, lesionado, se perderá una serie de partidos con Boca Juniors.

Cristian Olivera cambiará de colores. El extremo de la selección uruguaya deja el fútbol de los Estados Unidos y vendrá a uno de los grandes del fútbol gaúcho, el Gremio, donde Matías Arezo comienza de a poco a erigirse como figura. Además, en el tricolor de Porto Alegre brillaron otros uruguayos como Luis Suárez, por supuesto, y Hugo De León en su momento.

Formado en Defensor primero y en Rentistas después, Kike brilló en Boston River y en los últimos tiempos, quizás mejores aún, se consagró en Los Ángeles FC. Además, es uno de los preferidos de Marcelo Bielsa para la celeste.

El equipo brasileño adquirirá el 60% de los derechos económicos del jugador, y el 100% de los derechos federativos por un monto que oscila en los 5.000.000 de dólares. En el teje y maneje del contrato, además, se acordó la compra de un 10% más por 1.000.000 de dólares si juega cierta cantidad de partidos. El equipo angelino, además, conserva un 30% de una futura venta.

Durante el período de pases Olivera manifestó su deseo de jugar en Nacional pese a haber vestido la camiseta aurinegra, pero el club albo vio inaccesible su llegada por los montos. El futbolista dejó en Los Ángeles FC firmados unos 14 goles y cinco asistencias a la red en la temporada que pasó. El argentino Gustavo Quinteros, entrenador de Gremio, dijo que es “un joven con mucho futuro, con características para jugar en ambas bandas”.

Gol de Luciano

También en Brasil pero con la camiseta del Bahía, volvió a marcar Luciano Rodríguez. Su equipo derrotó de manera contundente al América-RN por 5-1. El partido correspondió a la tercera fecha de la Copa Do Nordeste. El goleador formado en Progreso y que fue sensación en Liverpool y en la selección juvenil, encontró pasados los diez minutos la apertura de lo que a la postre sería un abultado tanteador. Gran arranque para el uruguayo, que venía de conseguir un hattrick el pasado domingo.

Ademir y Erick Pulgar en dos ocasiones, la segunda tras habilitación de Rodríguez, sentenciaron el partido. Everaldo, que en el segundo tiempo sustituyó al uruguayo, marcó la lotería. Bahía está primero en el grupo B con siete puntos en tres partidos jugados. Rodríguez lleva seis goles entre los dos torneos (Copa do Nordeste y Campeonato Bahiano), ya que además le convirtió al Sampaio Corrêa.

En otro orden y país, una de las grandes figuras del fútbol argentino, el uruguayo Edinson Cavani, se encuentra lesionado y no participó el pasado martes en la victoria de Boca Juniors sobre Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero no estará tampoco en el partido frente a Banfield este viernes, ni contra Alianza Lima el martes próximo por Copa Libertadores de América, partido que se jugará en Lima y corresponde a la ida de la segunda fase. La revancha será en Buenos Aires el 25 de febrero. Vale recordar que Alianza Lima eliminó a Nacional de Asunción y por eso será rival de Boca. No hay un diagnóstico claro para la lesión lumbar que lo aqueja.