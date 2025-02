El entrenador aurinegro habló luego del empate 1-1 con River Plate en el Parque Saroldi y bancó a Leonardo Fernández pese a las críticas: “Hizo un buen partido”, sostuvo la Fiera.

Peñarol dejó puntos nuevamente al igualar 1-1 con River Plate en el Parque Saroldi. El carbonero sumó su tercer empate en fila y quedó abajo de Nacional en la tabla del Torneo Apertura.

Tras el encuentro, el entrenador habló en rueda de prensa con notoria molestia por el resultado: “Me voy caliente porque dejamos dos puntos importantes, no pudimos liquidar el partido y terminamos sufriendo ese empate que nos duele. Faltó hacer un gol más. Generamos bastantes situaciones y no estuvimos finos a la hora de definir”. Y luego agregó: “A veces las cosas te ruedan a favor y en otras noches no. Tuvimos una fatalidad en el gol y algunas oportunidades que eran muy factibles que fueran gol y no fueron. Nos vamos dolidos”.

Aguirre fue específico al hablar del rendimiento de Leonardo Fernández, que falló un penal en el primer tiempo y erró un mano a mano para liquidarlo en el complemento. Pese a las críticas que recibió el futbolista, la Fiera elogió su partido: “Tiene que encontrar el gol y calmarse. Por ahí hay mucha presión con él por toda la situación que vivió. Hay que darle tranquilidad y apoyo para que sea el jugador que puede ser. Hizo un buen partido, perdió alguna situación que por ahí es lo que más se ve”.

El entrenador es optimista para salir del mal momento: “Hay que trabajar y ajustar, encontrar el nivel que estos jugadores pueden tener. De a poco vamos incorporando a los que han llegado y buscando lo mejor para el equipo. Nos está costando”.

También explicó las diferencias físicas entre los distintos futbolistas: “Hay una mezcla para encontrar lo mejor del plantel. Algunos jugadores están faltos de ritmo, pero si no se lo das, no lo agarran. Estamos en esa disyuntiva de tomar algún riesgo, pero a los jugadores hay que verlos en los partidos. Nos falta mejorar en muchas cosas”.