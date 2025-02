La Fiera habló en la previa al clásico y confirmó que los jugadores que arrancarán jugando ya lo saben.

Se viene un nuevo clásico luego de que Peñarol debutara con triunfo ante Progreso en el Apertura. El carbonero perdió los dos encuentros con Nacional en el verano e intentará recomponerse el domingo en el Gran Parque Central.

“No tengo dudas, tengo un equipo en la cabeza que es el que va a jugar y los jugadores ya lo saben. Tenemos que trabajar, transmitir tranquilidad e intentar tener un buen clásico, que lo estamos necesitando”, comenzó diciendo la Fiera en El Espectador deportes.

Peñarol entrena ajustando detalles para controlar a Nacional: “Vamos a plantear cosas específicas pensando en el partido. La prioridad es lo que tenemos que hacer nosotros, pero lógicamente tomamos precauciones del rival”, y agregó: “Comenzar ganando y que Nacional perdiera fue algo bueno. Quién juegue en el rival no me incide demasiado. No manejamos todas las alternativas que tienen, trabajamos con una lógica”.

Aguirre contó cómo maneja las charlas previas con el plantel: “Soy de hablar, pero tampoco cargo cosas negativas ni mochilas. Soy mucho de agarrarnos de las cosas buenas que pasaron. Vamos a llegar de buena forma y hacer un gran clásico. Después las circunstancias del juego son las que definen un resultado, eso hace ver bien a uno y al otro no. Tal vez el resultado no representa lo que pasó en el campo”.

Sobre la posibilidad de convocar a Héctor Tito Villalba, dijo: “No tengo una decisión tomada. Ayer entrenó muy bien. No tiene el ritmo de juego, pero como es una muy buena alternativa me hace dudar. Quiero esperar al entrenamiento de hoy. Es un jugador muy rápido, potente y tiene personalidad para jugar en un cuadro grande”.