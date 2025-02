El entrenador de Nacional habló en conferencia de prensa previo al clásico y aseguró que a Eduardo Vargas “lo vamos a tener en cuenta para algo”.

La lluvia del miércoles obligó a que Nacional cambiara de escenario el entrenamiento del jueves pasando del Gran Parque Central a Los Céspedes. Por tanto, también mutó el lugar de la conferencia de prensa de Martín Lasarte.

Sobre los antecedentes victoriosos del tricolor en el verano, el entrenador expresó: “No me gusta hablar del rival, no me parece que me tenga que meter en los defectos y virtudes. Creo que cada equipo tiene lo suyo y nosotros a veces trabajamos para minimizar los aspectos buenos de los rivales, lo dije en los partidos que pasaron recientemente. Los jugadores trabajaron y compitieron bien, sobre todo en el aspecto defensivo. Buscamos mayor cantidad de cosas en el aspecto ofensivo. Este es un equipo nuevo respecto al del año pasado y estamos en ese recorrido”.

Lasarte explicó que en los entrenamientos previos al clásico va a definir el equipo y el sistema a utilizar: “Tomamos en cuenta lo ocurrido en los amistosos en los que intentamos alinearnos a una idea para el año, con jugadores nuevos que iban llegando y con jóvenes que tuvieron minutos. Tuve la sensación de que se cargó demasiado para eso y, tomando en cuenta que venían los clásicos, después nos limitamos a un sistema que el año pasado nos había dado resultado. Eso no quita que se manejan otras opciones. Vamos a llevar adelante la que nos parezca más adecuada. Tenemos hoy y mañana para definir”.

La gran incógnita que rodea a Nacional está en la participación de Eduardo Vargas en el equipo. El delantero se sigue poniendo a punto físicamente y el entrenador contó sobre su evolución: “Estuvo 30 minutos en cancha en un amistoso. Antes, durante dos meses largos estuvo sin entrenamientos normales, sólo gimnasio, se lo nota bien. También se nota su calidad, tiene recursos diferentes a los demás. Creemos que lo vamos a tener en cuenta para algo, no sé si para iniciar o para entrar, pero lo más importante es que tratamos de que llegue a tener minutos en el clásico. Tampoco lo queremos llevar a un terreno en el que se pueda complicar desde lo físico”.

El probable equipo de Nacional

Como dijo Lasarte, puede haber variantes en la recta final de la semana. De todas formas, se vislumbra que podría repetir la oncena elegida en los clásicos de verano. La variante del jueves de mañana fue que Lasarte probó con Luciano Boggio por Franco Catarozzi.

El posible equipo tricolor sería con Luis Mejía; Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Christian Oliva, Nicolás Ojito Rodríguez, Catarozzi -o Boggio-; Jeremía Recoba, Nicolás López y Bruno Damiani.