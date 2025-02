La reunión apunta a ser un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro y organizado en el fútbol.

El miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue el escenario de un encuentro significativo que reunió a las principales autoridades del fútbol uruguayo junto con Carlos Negro, quien asumirá como ministro del Interior el próximo 1º de marzo. La reunión contó con la participación del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, junto a Gustavo Mariosa, especialista en seguridad; el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio; su vicepresidente, Eduardo Zaidensztat; así como el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y Alejandro Balbi.

Según pudo saber la diaria, la reunión entre el futuro ministro y los dirigentes del fútbol uruguayo intentará ser un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro y organizado, resaltando la cooperación necesaria entre las instituciones para lograr mejoras sustanciales. La expectativa está centrada en la colaboración continua que se espera establecer en los próximos meses, con la esperanza de que estas iniciativas contribuyan a consolidar un fútbol más seguro y responsable en Uruguay.

Al término del mitín, Ignacio Alonso calificó el encuentro con el futuro ministro como muy positivo. El mandatario de la AUF destacó la importancia del diálogo, donde se intercambiaron diversas ideas y conceptos en torno a la seguridad en el fútbol. Alonso mencionó la experiencia acumulada y las medidas adoptadas para enfrentar los desafíos de violencia en el deporte, subrayando que dicha violencia ha disminuido según datos estadísticos. “Hemos expresado que, desde el punto de vista estadístico, la cantidad de eventos de expresiones de violencia han disminuido con el pasar del tiempo”, fueron sus palabras.

De la misma manera que el presidente de la AUF, también dieron sus declaraciones a la prensa Ruglio y Vairo, figuras principales de Peñarol y Nacional, respectivamente. Vairo manifestó sus inquietudes respecto a la seguridad en los partidos, especialmente con el próximo enfrentamiento programado para el domingo, donde Nacional recibirá a Peñarol en el Gran Parque Central. Subrayó que el trabajo en este ámbito ha estado en marcha durante varias semanas, reflejando el compromiso de los clubes por abordar esta problemática de manera proactiva. “Estamos trabajando mucho para el clásico en el Parque Central de este domingo. Estamos muy conformes con este inicio y tenemos que planificar de aquí en adelante porque hay mucha cosa por hacer”, dijo Vairo.

Ruglio, por su parte, expresó su satisfacción por la apertura del futuro ministro a escuchar y aprender sobre los distintos temas que afectan al fútbol uruguayo. Resaltó que el ministro no hizo promesas inmediatas, priorizando una comprensión profunda de la situación antes de comprometerse. El presidente carbonero enfatizó la necesidad de establecer un canal de comunicación permanente y efectivo entre los clubes y la AUF, considerándolo esencial para abordar los problemas y encontrar soluciones. “Nos transmitió que pretendía entender la problemática del fútbol, nos dijo que no iba a hacer promesas hasta no haberse empapado de todo, pero que quería implementar una comunicación permanente y con mesas de trabajo, que es lo que nosotros queremos: una vía de comunicación directa. Nos sentimos escuchados y vimos ganas de colaborar”, sostuvo Ruglio.