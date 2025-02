El entrenador de la selección Sub 20 habló en conferencia de prensa en su llegada al país: “tengo ganas de continuar”, afirmó.

La delegación de la selección uruguaya Sub 20 volvió de Venezuela luego de la eliminación del sudamericano de la categoría, que impide que Uruguay clasifique al mundial. el director técnico, Fabián Coito, habló con los medios en su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El entrenador comenzó diciendo: “Es difícil en pocos minutos hacer un análisis profundo como necesita la situación. Está claro que hubo un cambio en el rendimiento del equipo, se plantearon nuevas dificultades que no pudimos sortear. No mantener el nivel de juego provocó cosas desde el punto de vista grupal y psicológico, terminó siendo una barrera que nos condicionó bastante”.

Coito hizo autocrítica respecto al partido con Paraguay, donde a decir del DT, “se definió la clasificación”. Así lo argumentó: “Hay que aceptar que Argentina, Brasil y Colombia en este momento están un pasito más arriba que nosotros, tienen futbolistas que juegan en Europa a un nivel que cuando vienen hace mejor a los equipos. Lo que nos quedó en el debe al cuerpo técnico fue el partido con Paraguay, un rival al que diez días antes le ganamos con cierta comodidad”.

Con respecto a la derrota 1-0 de ese día, comentó: “Paraguay desde el cambio de entrenador mejoró muchísimo. Vinieron muchos entrenadores de la estructura de la selección mayor a levantar al equipo. Se afiliaron a un estilo de juego típico que les dio resultados. Nosotros sentimos el ritmo del fútbol internacional en los partidos claves, pagamos caro lo que cuesta un error”.

Uruguay no podrá defender el título de campeón del Mundial que logró en 2023, pero Coito valoró a los jugadores de esta generación: “El resultado fue más bajo de lo que esperábamos, el fútbol es así. Hay que seguir apostando a los jóvenes, de ninguna manera por un resultado deportivo adverso podemos decir que no va a haber buenos futbolistas de esta generación. En definitiva la clasificación se definió en un partido, quedamos afuera en el enfrentamiento directo con Paraguay”.

En el mismo sentido, agregó: “Es duro hablar de fracaso, entiendo que lo sea cuando no lográs un objetivo, sobre todo cuando es tan habitual para nosotros la clasificación a los mundiales Sub 20. Nos puede servir al fútbol uruguayo para abrir los ojos, venimos de varias eliminaciones en torneos juveniles. Hay cosas a considerar y ver. La política general de la selección con el área designada serán los encargados de definir cómo seguir en todo esto. La vida del futbolista joven es muy cambiante, no quiero que se los tilde de fracasados. Hay que darle espacio a que aprendan y que maduren”, concluyó.

Intentando encontrar razones de la baja producción, Coito estableció una crítica en la preparación del torneo: “Nos faltaron partidos internacionales afuera en la preparación, hubo muchos acá. El fútbol local no permite la cesión de los futbolistas y muchos de los que fueron al torneo jugaron pocos partidos internacionales. Son diferentes. Los viajes, el juego, todo. Esto es para mirar al futuro, volver a procesos más largos, no mirar para atrás y castigar cosas que ya no se pueden cambiar”.

Sobre su continuidad, fue claro: “Terminó el contrato, vine por este período de trabajo. Lo importante es una charla. Todo entrenador uruguayo desea trabajar en la selección nacional, tengo ganas de continuar. Más allá del deseo hay que ver si estoy alineado con el área deportiva. No importa quién esté, lo importante es que las selecciones juveniles de Uruguay sigan haciendo trabajos que permitan la madurez y el desarrollo, el fútbol uruguayo vive de la formación de jugadores”.