En dos confederaciones se jugaron las finales de ida, mientras que en las dos restantes se conocieron los finalistas.

El fin de semana pasado la Copa Nacional de Selecciones jugó partidos clave en todas las zonas. Por un lado, Guichón con Mercedes y Rocha con Lavalleja abrieron las finales del Litoral y Este, respectivamente, mientras que en el Litoral Norte y el Sur se supo quiénes definirán esos títulos, entre los cuales habrá partidos con historia: Paysandú-Salto y Durazno-San José.

Fuera de la definición que se puede considerar lo más importante en cualquier clase de competencias, hubo un hecho que llamó la atención y estuvo en los titulares de varios medios de prensa. Fue la agresión de Mario González, defensor de Mercedes, que le propinó una trompada a Enzo Echeveste, jugador de Guichón. González fue expulsado y deberá cumplir una sanción que se espera que será grande –tan grande como razonable– y, por suerte, para la competencia el incidente no pasó a mayores, por el bien del espectáculo pero, sobre todo, para la salud del golpeado.

Ambos hablaron este lunes. Echeveste grabó un video que publicó la selección de Guichón en sus redes sociales y le habla a su público: “Que se olviden de todo esto que pasó y nos enfoquemos en el partido del viernes [cuando se juegue la revancha]. Hay que preparar esta semana y tratar de ir a levantar esa copa”.

González fue entrevistado en La mañana del fútbol, en la radio El Espectador. Lo primero que hizo el mercedario fue pedirle disculpas a su colega. Además, sostuvo que tras el hecho se le pasaron “mil cosas por la cabeza y me pregunté qué hice. Vi el video un montón de veces y quedé sorprendido de mí mismo. Hace más de diez años que juego en la selección y es la primera vez que vivo una situación de estas”. Con claro tono de arrepentimiento, González comentó que “fue una situación de partido, una final donde uno estaba muy acelerado y el resultado no nos beneficiaba. Entre puteadas, pisotones y empujones, un rival me agarró del cuello de atrás. No fue un agarrón para sacarme: se me afirmó y apretó. Sentí esa reacción de sacármelo de encima y me salió el manotazo”.

Lo cierto es que todo eso fue parte de un marco más grande, en el que Guichón venció 1-0 a Mercedes en la primera final de la confederación del Litoral disputada en la noche del sábado en el estadio Municipal de Guichón.

El único gol de la noche fue de Kevin Guinco, a los 65 minutos, tras una gran jugada individual en la que ingresó con balón dominado por la derecha y pateó rasante, imposible para el arquero Pablo Bacciarini. El próximo viernes será la revancha en el estadio Luis Köster.

Habrá clásico en el Litoral Norte: Salto y Paysandú finalistas

Allá arriba en el mapa, Salto le ganó 2-0 a Artigas en el Ernesto Dickinson y jugará la final. El ganador destrabó el encuentro en el final gracias a los goles de Junior Rodríguez y Alan Aranda, a los 83 y 90 minutos, respectivamente. Los salteños sacaron ventaja en casa luego del buen resultado conseguido de visita, donde empataron 1-1.

Más angustiante fue la clasificación de Paysandú, que venció 1-0 con gol de Santiago Falcón a Tacuarembó en el Goyenola como visitante y obligó a que la semifinal se definiera por penales. Los sanduceros se impusieron 4-2 en los tiros desde los 11 pasos.

La confederación del Sur tiene grandes finalistas

La Federación de Colonia le ganó de atrás 2-1 a Durazno en un encuentro disputado en el complejo 5 de Octubre de la ciudad de Rosario. Se repitió el resultado adverso que habían tenido los colonienses una semana antes, y la serie también fue a definición por penales, que se hizo larga, con ocho tiros para cada uno. La visita se terminó quedando con el resultado al ganar 7-6. El golero Lucas Pereyra fue el héroe de la jornada.

La roja del Yi enfrentará en la final a San José, que eliminó a Ecilda Paulier tras empatar 0-0 en el Casto Martínez Laguarda. Los capitalinos hicieron valer la ventaja corta de la ida, donde habían ganado 1-0.

En el Este se jugó la primera final a estadio lleno

Con muchísima gente en el Mario Sobrero, igualaron 0-0 en la primera final los equipos capitalinos de Rocha y Lavalleja. Marcador abierto para la definición que se disputará en feudo minuano.