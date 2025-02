Boggio tuvo su primera conferencia en el equipo; un repaso a los últimos pases en primera.

Luciano Boggio llegó a Nacional tras algunos intentos en períodos de pases pasados. Firmó y jugó, nada menos que en el clásico con Peñarol, frente a una multitud en el Parque Central. El muchacho, formado en las valiosas inferiores de Defensor Sporting, estuvo a la altura de los acontecimientos y fue un todoterreno en el empate.

“No fue fácil llegar y debutar en el clásico. Martín [Lasarte] me brindó tranquilidad y creo que logré aportar lo que el equipo necesitaba. Yo venía bien, pero del dicho al hecho... Si bien ya pasó el clásico, sigo conociendo a los compañeros”, dijo Boggio en su primera conferencia de prensa en Nacional.

Debutó en el tuerto en 2019 frente a Fénix. Fue el primero de más de 40 partidos con la violeta. Cuando Defensor descendió en 2021, Boggio se fue a préstamo a River Plate, donde jugó a alto nivel unos 30 partidos más. Fue figura en el conjunto de la dársena, y volvió a Defensor para terminar de afianzarse en su equipo de siempre, antes de dar el primer salto.

En 2022 Lanús de Argentina adquirió una parte de su pase y el futbolista firmó contrato hasta finales de este año, pero en el medio apareció Nacional. “Me he podido adaptar y no hace falta decir la calidad que hay en el plantel. Se me hace muy fácil jugar con Oliva. Cubre muchos espacios y eso me libera. Me sorprendió Villalba, tiene una velocidad increíble que necesitamos explotar. Tenemos que tratar de jugar más juntos, como equipo”, señaló el volante sobre su llegada al club de La Blanqueada.

Sobre el partido con Progreso, Boggio señaló: “Sabemos que nos espera un rival y una cancha difíciles. Un partido duro como lo son todos en el fútbol uruguayo. Tenemos que obtener los tres puntos como demanda la camiseta”. Además dijo estar “agradecido a la gente, necesitamos su apoyo tanto yo como mis compañeros”.

Pases en Progreso, Juventud, Cerro y Rampla

En los clubes denominados chicos, por no formar parte de la hegemonía victoriosa de los grandes, también sigue habiendo movimientos de cara a 2025, que es largo y viene con muchas cosas en juego. Progreso, que enfrentará a Nacional, recibió en las últimas horas su alta número 17 en lo que significó una renovación de plantel, al mismo tiempo que renovó cuerpo técnico y directiva. Nicolás Chengue Olivera firmó contrato hasta diciembre y ya entrenó a la orden del técnico Javier Méndez. Su último equipo fue River Plate.

En otro orden, Juventud de Las Piedras, que apuesta fuerte a quedarse en primera de la mano del argentino Diego Monarriz, anunció la llegada del zaguero José Aja, ex Nacional, que regresa al fútbol uruguayo luego de jugar en Independiente Medellín de Colombia.

En los grandes del Cerro también hubo novedades. Cerro, el equipo de Tabaré Silva, sumó a dos argentinos, Agustín Mullet, proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, y Mauro Villar, procedente de Huracán. Además se sumó a los entrenamientos Enzo Larrosa, que jugó en Montevideo City Torque la temporada 2024. Germán Triunfo dejó el club y sorpresivamente firmó contrato con el nuevo Rampla Juniors de Leandro Somoza.