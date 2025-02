El entrenador tricolor se refirió a la actualidad de Nicolás Diente López, en la previa del partido que Nacional disputará en Florida frente a un Boston River entonado por la Copa.

Martín Lasarte: “Nicolás López jugó en otra posición, donde se siente más cómodo”

Martín Lasarte habló en conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, predio de concentración de Nacional. Cuando fue consultado sobre Nicolás López, quien se encuentra en negociaciones con el club para renovar su vínculo que finaliza a mitad de año, el entrenador generalizó y señaló: “Todos los jugadores quieren alcanzar su punto máximo, y cuanto antes mejor. Nico está en el proceso porque hizo una muy buena pretemporada y está deseoso de encontrar su momento máximo. Referenciando partidos anteriores, hubo un cambio cualitativo para el equipo y para él. Jugó en otra posición, donde se siente más a gusto y donde podemos sacarle un mejor rendimiento. Este proceso puede llevar un determinado tiempo”.

Frente a las deudas que mantiene el club por salarios con el plantel, algo que trascendió en las últimas horas, Lasarte negó que exista malestar al respecto. “Una cuestión es el hecho real, que ha pasado en otras ocasiones, muchas veces. Yo puedo hablar sólo de los seis meses anteriores, y no se había producido. Acá hay un hecho puntual, una remesa de dinero que está para llegar y eso amerita una serie de cuestiones a nivel económico que benefician poder hacer esto de determinada manera. Ese es el hecho real”, dijo, y enfatizó sobre lo que se dijo sobre el malestar de algunos futbolistas: “Absolutamente no. Cero. Y lo digo así porque es algo que genera algo extraño, y no tiene por qué. Cuando es, hay que aguantar y es. Pero cuando no es, no me parece correcto. El grupo está bárbaro, entrenaron fantástico y no hay ningún punto de contacto con un malestar respecto al tema del cobro”.

Con relación a su próximo rival, Boston River, Lasarte señaló que “viene de hacer una gran campaña y por eso está disputando la posibilidad de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, y empatizó con la realidad de su rival diciendo que “ha tenido algunas modificaciones, como hemos tenido todos, e imagino que estará en el proceso de encontrar su mejor versión. Ayer era un partido importante y lo sacó adelante 1-0 ante Ñublense”.

Nacional sancionado por el comportamiento de su hinchada en el clásico

Estadio Gran Parque Central (archivo). Foto: Ernesto Ryan

El tricolor jugará ante River Plate por la quinta fecha del Torneo Apertura sin público. El club fue sancionado por el encendedor y la petaca que cayeron desde las tribunas en el clásico ante Peñarol. Cumplirá ante el darsenero en partido que seguramente no será en el Gran Parque Central para cuidar el estado del campo de juego. El estadio Centenario o el Parque Viera aparecen como escenarios más probables.

Flavio Perchman: “Es un atraso normal”

Nelson Ferro y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agentes de Fútbol, durante su lanzamiento, el 17 de mayo, en la AUF. Foto: Alessandro Maradei

El vicepresidente de Nacional se refirió al atraso salarial que hay con el plantel. En el programa La mañana de fútbol dijo: “Entramos con caja cero y tuvimos que pagar diciembre apenas entramos. También tenemos unas cuotas a cobrar que la AUF que no ha pagado. Es un tema natural y nueve días es un atraso normal, estamos en eso”.

Reunión entre Perchman y López

Maximiliano Olivera, de Peñarol, y Nicolás López, de Nacional, el 26 de enero, en el estadio Centenario. Foto: Alessandro Maradei

Desde el inicio de la semana Nacional inició conversaciones por la renovación de Nicolás López. El entorno del jugador le pasó a la dirigencia las condiciones que considera adecuadas para actualizar el vínculo con el tricolor. En principio, el pedido económico del Diente es elevado para lo que puede pagar el bolso, pero hay puntos en común para sellar el acuerdo.

En el comienzo del año, cuando quedó trunca la llegada de Jorge Bava, hubo un compromiso de palabra entre el vicepresidente Flavio Perchman y el futbolista para extender el contrato, que vence a mitad de año. En ese sentido, habrá un almuerzo entre ambos protagonistas para seguir conversando y avanzar en las condiciones del nuevo contrato; hay optimismo.

Tres partidos de sanción para Diego Polenta

Diego Polenta, de Nacional, durante el partido del 9 de febrero ante Peñarol, en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El zaguero tricolor fue expulsado por protestas a Esteban Ostojich al término del clásico que salió 1-1 en el Gran Parque Central. Cumplió la automática en el triunfo 5-1 contra Progreso. El fallo indicó que Polenta deberá cumplir, en total, tres fechas de sanción. Tampoco jugará el próximo sábado contra Boston River en Florida.

Una vez que el zurdo cumpla la segunda fecha, Nacional solicitará la amnistía y, en caso de ser aceptada la petición, podría volver en la quinta etapa cuando el tricolor reciba a River Plate en escenario a definir.

A Florida

Hinchas de Nacional en el estadio Abraham Paladino, el 16 de febrero, en Montevideo. Foto: Ernesto Ryan

Nacional visitará a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos el sábado a las 17.00 por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El sastre puso a la venta 1.500 localidades para el público tricolor que costarán $ 600 para socios y $ 800 para público general.

El bolso viene de sumar su primer triunfo en el certamen al golear 5-1 a Progreso, mientras que Boston River igualó 1-1 con Peñarol.

Nacional jugará un amistoso en Soriano

El 2 de marzo Nacional jugará un amistoso ante la selección de Soriano en el estadio Luis Koster. El tricolor aprovechará para ir al interior en un fin de semana en que no hay fútbol producto de la asunción presidencial de Yamandú Orsi. Lasarte dará minutos a los jugadores con menos participación en los encuentros oficiales para seguir poniendo a punto al equipo.