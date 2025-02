Ya están en venta las entradas para el partido entre Peñarol y River Plate a disputarse en el Parque Federico Omar Saroldi del Prado. El encuentro será el domingo a las 21:30.

Diego Aguirre prepara el equipo para visitar a River Plate

En materia estrictamente deportiva, en el elenco dirigido por Diego Aguirre, esperan por el regreso de Eduardo Darias, clave en la estrategia del entrenador, quien llega de perderse algunos partidos por lesión. El once aurinegro entonces se perfila con Martín Campaña, Pedro Milans, Javier Méndez, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera, Rodrigo Pérez, Eric Remedi, Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Jaime Báez o Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.

El argentino Héctor Tito Villalba, evoluciona en su puesta a punto e ilusiona al hincha aurinegro. Podrá contar con minutos frente a River Plate. Martín Gianoli fue uno de los que se despidió de Peñarol, jugará para Cerro Largo. Tras el sudamericano y pese a la no clasificación de Uruguay al Mundial de la categoría, el rendimiento destacado del zaguero Juan Rodríguez puede implicar su transferencia, Barcelona y Getafe son los clubes interesados.

Entradas a la venta para River Plate - Peñarol

El elenco darsenero puso en venta las entradas para el partido a disputarse este domingo frente a Peñarol en su casa del Prado. Los socios darseneros ingresarán de forma gratuita (al igual que los menores de hasta 11 años), pero deben canjear de forma anticipada su localidad. Las generales para los hinchas locales cuestan $450. La hinchada aurinegra ocupará la tribuna Olimpia a la que se ingresa por la avenida 19 de Abril. Se fijó un precio de $900 para socios y $1.200 generales, con acceso gratuito para los menores de hasta 11 años.

Se conoció la cláusula de recesión de Leonardo Fernández

Leonardo Fernández (archivo, febrero de 2024). Foto: Alessandro Maradei

Leonardo Fernández tiene una cláusula que podría ejecutarse a mediados del 2026 para que el futbolista pase a jugar en el fútbol de Arabia Saudita. Eso quedó estipulado en el contrato que firmó a principios de 2025, por tres temporadas.

El futbolista de 26 años lleva tres partidos oficiales en el actual Torneo Apertura donde dio una asistencia, todavía no pudo convertir. Peñarol lleva 5 puntos y está a 4 de los líderes: Plaza Colonia y Defensor Sporting.

Operaron a Tomás Olase

Tomás Olase, de Peñarol, durante un partido ante Almagro, el 16 de enero, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Gianni Schiaffarino

El lunes en la tarde fue operado Tomás Olase, quien sufrió una lesión de rotura de ligamentos en la primera fecha del Torneo Apertura en la victoria 3-1 ante Progreso. Ese día solamente estuvo tres minutos en la cancha.

La cirugía salió bien y ahora el jugador afrontará el tiempo de recuperación, que será de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución.

“¡Salió todo bien! Quería tomarme este espacio para agradecerle al pueblo carbonero que no pararon de mandarme mensajes de apoyo y hacerse sentir tirando siempre para adelante”, posteó Olase en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció y prometió: “Me ayudó mucho en estos días difíciles y no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes. ¡Soy uno más! Voy a luchar para volver mejor y devolverles un poco de su aguante en la cancha como así lo deseo y lo soñé desde pendejo”.

Se acerca el arreglo por Marco Oroná en Peñarol

Luego de muchas idas y vueltas, firmaría contrato el volante uruguayo de 19 años. Una vez que se haga oficial, quedará vinculado a Peñarol por dos años. Se negocia el porcentaje de la ficha, el carbonero pretende quedarse con el 30%.

Oroná fue parte del proceso de la selección sub 20 de Fabián Coito, pero no llegó a integrar la nómina final. También fue sparring de la selección mayor que dirige Marcelo Bielsa. El jugador nacido en Villa Soriano debutó en Barracas de Dolores, donde llegó a jugar un partido de la Copa Uruguay, luego emigró a Chile para formar parte del plantel sub 21 de Universidad de Chile.