Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes por el hexagonal final del torneo; los juveniles celestes necesitan ganar para acomodarse en la tabla.

Este viernes vuelve a escena el Sudamericano sub 20. La selección uruguaya sub 20 que dirige Fabián Coito llega de caer 1-0 frente a Brasil en otro clásico. Los norteños vencieron por la mínima a un equipo uruguayo que no repitió las actuaciones previas y no pudo frente a Brasil que tuvo un jugador menos gran parte del partido. En el inicio del torneo, Uruguay fue contundente y clasificó primero en el grupo, sin embargo, cayó frente a Venezuela y, sumando la derrota con el scratch, acumula dos al hilo sin sumar.

Los gurises tendrán su revancha este viernes en el clásico del Río de la Plata frente a Argentina. La selección albiceleste viene de derrotar a Chile por 2-1 con goles de Ian Subiabre y Agustín Ruberto. Juan Francisco Rossel anotó el descuento de la roja, que ya está clasificada para el Mundial por su condición de anfitriona del evento. Uruguay y Argentina se enfrentarán desde las 19.30.

Tras la primera fecha del hexagonal, Argentina está en lo más alto de la tabla de posiciones junto con Brasil y Colombia, que goleó 4-0 a Paraguay y a quien deberá enfrentar en la próxima fecha del lunes 10 de febrero (ver posiciones).

A la cancha la celeste

El entrenador de Uruguay no confirmó la alineación para el choque con los argentinos, pero en su última conferencia de prensa dio algunas pistas sobre el planteamiento que puede llegar a usar. “No me obliga a cambiar”, dijo Coito consultado por el próximo partido tras la derrota con Brasil. Vale aclarar que la pregunta fue sobre “lo que viene haciendo” Uruguay, por lo que, si bien podría no cambiar el planteamiento técnico-táctico, es posible que algunos nombres en la oncena titular puedan cambiar.

“El torneo es muy parejo y se van a perder puntos. Vamos a seguir confiando en nuestras fortalezas, intentar limitar al equipo rival y seguir creyendo en lo que podemos hacer”, agregó el DT.

Una de las preocupaciones que Coito explicitó fue sobre atacar tras la recuperación de la pelota. “Nos costó mucho el pasaje a la ofensiva a diferencia del equipo rival”, dijo más precisamente. Por eso se puede especular que la o las variantes puedan ser en la mitad de la cancha. Lucas Pino, Mateo Peralta o Agustín Albarracín pueden tener su chance reemplazando a Mauro Zalazar o Agustín Severo –por marcar dos que fueron sustituidos ante los brasucas–.

En resumen, Uruguay podría parar a Kevin Martínez; Patricio Pacífico, Juan Rodríguez, Alfonso Montero; Lucas Agazzi, Thiago Helguera, Gonzalo Petit, Mauro Zalazar (o Pino o Peralta); Joaquín Lavega, Renzo Machado y Alejandro Severo (o Albarracín).

Argentina, dirigida por Diego Placente, según la prensa del vecino país repetiría equipo: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Tobías Rodríguez, Juan Domínguez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentín Acuña; Ian Subiabre, Claudio Diablito Echeverri, Maher Carrizo y Agustín Ruberto.

Cómo sigue el torneo

El lunes 10 de febrero Uruguay jugará ante Chile a las 22.00 por la tercera fecha; la cuarta será el jueves 13, donde la celeste se medirá con Paraguay a las 17.00; la última el choque es ante Colombia, pero la fecha se fijará una vez que termine la cuarta jornada y dependiendo de cómo está la lucha por el título ese día.

En esa quinta fecha se cerrará el torneo y se definirán los cupos para la Copa del Mundo que se disputará en Chile en setiembre. Si los trasandinos clasifican entre los cuatro primeros, el quinto lugar conseguirá el pasaje a la máxima cita.

Posiciones