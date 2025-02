Nacional frente a Boston River y Peñarol frente a River Plate, ambos como visitantes, son los atractivos del fin de semana; Plaza Colonia y Defensor Sporting se enfrentan por la punta.

La cuarta fecha del Torneo Apertura empieza este viernes 21, cuando a las 17.00 se enfrenten Racing y Montevideo City Torque. El partido entre cerveceros y ciudadanos será en el Parque Roberto. El elenco local se quedó sin entrenador tras una tercera fecha sin victorias.

Mientras busca DT tras la precipitada salida de Darío Rodríguez, Cristian Chambian y Gonzalo Aguilar se harán cargo del equipo. Los celestes, por su parte, están sólidos en su vuelta a Primera División y van invictos: derrotaron a Nacional en la primera fecha, empataron frente a Boston River en la segunda y le ganaron al River del Memo Diego López en la fecha pasada. Si Torque vuelve a ganar dormirá unas horas como líder del Apertura, a la espera de que jueguen entre sí Plaza Colonia y Defensor Sporting. Es más: si estos empatan, los tres quedarán arriba.

Del viernes pasaremos al matutino del sábado, donde Liverpool recibirá a Cerro (ver ficha1). El encuentro será en Belvedere y contará, entre otros, con la presencia goleadora de la Joya Abel Hernández. El delantero surgido en Central Español e identificado con Peñarol, convirtió cuatro goles en las tres primeras etapas para que el Liverpool de Joaquín Papa vuelva a ser protagonista.

Por la tarde habrá uno de los platos fuertes: Nacional visitará a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. El tricolor busca consolidarse al mismo tiempo que el sastre se afianza en la competencia tras su victoria por Copa Libertadores de América frente a Ñublense. Cerrarán la jornada sabatina Cerro Largo, que en su recinto de Melo recibirá a Miramar Misiones. El elenco cebrita fue otro de los equipos que se quedó sin entrenador. El Rifle Walter Pandiani fue cesado y nuevamente Horacio Chino Peralta se calzará el buzo de entrenador de Los Monos de Villa Dolores. El partido será a las 19.30 en el Estadio Ubilla.

El domingo por la mañana, Danubio recibirá a Progreso en el estadio con nombre de mujer, María Mincheff de Lazaroff. Danubio, que empató con el Arachán, no conoce la victoria aún en el Apertura aunque cosechó tres puntos por tres empates consecutivos. Progreso, con dos goleadas consecutivas, llega urgido de dar vuelta la historia.

Hacia la tardecita los dos punteros del campeonato se enfrentan en el Parque Prandi de Colonia. Los patablancas locales tienen puntaje perfecto al igual que la visita, Defensor Sporting, que además juega para olvidar la temprana eliminación de la Libertadores. El Plaza de Sebastián Díaz llega al encuentro por el primer puesto con las victorias consecutivas a Miramar, Wanderers y Cerro, mientras que el equipo del Chino Álvaro Navarro, consiguió ganarle a Boston River, River Plate y Racing.

Para el final, el otro plato fuerte del domingo lo protagonizan River Plate y Peñarol, que jugarán en el Parque Saroldi a las 21.30 para cerrar la etapa.

El tema de la pelota

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, en diálogo con Radio Oriental manifestó su disconformidad con la pelota Penalty que se está utilizando en la Liga AUF Uruguaya. El balón, elemento fundamental del juego, ha sido objeto de críticas por parte de varios jugadores. “Esto es parte del desastre que es el contrato de televisión. Es desastroso en materia de ingresos y de condiciones cualitativas. Uruguay es el único país del mundo que no puede disponer de la pelota”, expresó Alonso. El acuerdo entre AUF y Tenfield, quien posee los derechos televisivos aún, fue firmado antes de iniciar su mandato.

“Hemos hecho un esfuerzo tremendo y no tenemos nada que ver con la calidad de la pelota. Nunca tuvimos una reserva ni una queja con Puma. Hoy vemos que hay una queja de los futbolistas y no corresponde en una liga seria, pero la responsabilidad está por fuera de la AUF, que no tiene nada que ver con los suministros de los balones”, expresó el mandatario, quien además sostuvo que “hay que pagar aproximadamente 500.000 dólares para tener pelotas disponibles en los entrenamientos y partidos. Y la cantidad de pelotas que están estipuladas por contrato para jugar el Campeonato Uruguayo, si hacés el coeficiente, no llegan a un número decente como para hacer cada partido, por lo tanto, quedamos debiendo dinero. Ningún equipo debería pagar para entrenar, y hoy los equipos están pagando para entrenar. Ese dinero va directamente a la empresa que tiene los derechos de televisión, que es la que cobra por vender los balones para entrenar y jugar. Es de las cosas que no tienen sentido del contrato de televisión”.

.