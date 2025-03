La institución se manifestó ante la denuncia recibida en el mes de diciembre por el colectivo Bolso Antifascista, ante la inclusión de un hincha en la lista negra.

En el mes de febrero, un grupo de hinchas del Club Nacional de Football, bajo el lema Bolso Antifascista, hizo una denuncia pública por “persecución y censura por parte del Ministerio del Interior en la tribuna”. El hecho que desencadenó la denuncia fue la inclusión en la lista negra, que prohíbe el ingreso a los estadios de fútbol, de un hincha de Nacional sin aparente justificación. El hecho ocurrió en febrero de 2024 en el partido de vuelta de la Copa Libertadores contra Academia Puerto Cabello. “Hace un tiempo nos enteramos de que un integrante de nuestro colectivo había sido ingresado a la lista de impedidos para espectáculos deportivos, la llamada lista negra. Después de hacer averiguaciones, pudimos saber que fue el Ministerio del Interior quien hizo este pedido a la Asociación Uruguaya de Fútbol [AUF]”, dice la misiva. Agregan que el motivo fue “desplegar una bandera con la leyenda ‘Bolso Antifascista’”.

“Nos asesoramos legalmente, fuimos a la Oficina de Seguridad de la AUF y presentamos un escrito exigiendo la inmediata remoción de nuestro compañero de la lista, dado que constatamos que esta determinación no tenía ningún tipo de respaldo jurídico ni normativo”, relataron, y explicaron que la única respuesta que obtuvieron después de un buen tiempo fue que el hincha había sido incluido en la lista negra por “emisión, divulgación o difusión de declaraciones o manifestaciones agravantes o amenazas”, que es lo que dice el literal H del artículo 6 del Decreto 01/21. En ese entonces, además, dieron cuenta de que denunciaron el hecho ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Hace algunos días, otro hincha de Nacional fue signado en la lista negra, lo que le prohibirá el ingreso a los estadios de fútbol. El hecho fue constatado horas después de presentar la denuncia antes mencionada. En este caso, pudo comprobar la diaria, la persona se presentó en la AUF para pedir explicaciones y le dieron escrito a mano un papel que dice “Bolso Antifascista”. En la puerta le dijeron que era “por llevar una bandera antifascista el 2 de febrero en el partido versus Torque, y eso fue todo”. Le dieron un formulario para presentar los descargos, mediante los cuales obtiene el tiempo en el que permanecerá en la lista.

Este viernes, en las redes sociales de la agrupación, confirmaron y difundieron una comunicación por parte de la INDDHH. En el comunicado, la INDDHH expresa haber recibido la denuncia “el 27 de diciembre de 2024”, y que el “10 de febrero solicitó al Ministerio del Interior que informe los criterios de inclusión en la lista de personas impedidas al ingreso de espectáculos públicos”. Asimismo, solicita los fundamentos de la aplicación de la Ley 19.534 en el caso concreto del hincha tricolor. El plazo de vencimiento para la respuesta venció el 24 de febrero, fecha en la que el colectivo Bolso Antifascista comenzó a hacer circular la información.

En sus consideraciones, la INDDHH dice que su objeto de investigación consistió en “determinar si hubo vulneración de derechos humanos a la persona denunciante, referida a su inclusión en la lista de personas impedidas al ingreso de espectáculos públicos y, si la misma, fue acorde a derechos”. “De lo contrario”, concluye, “se vulneraría su derecho a la libertad de expresión”. “Se entiende”, explica la misiva, “que el colocar una bandera con la insignia Bolso Antifascista en un espectáculo público, como lo es un partido de fútbol, no transgrede el artículo 6 del decreto reglamentario 1/021, en su literal H, dado que no configura una declaración ni una manifestación agraviante y no constituye amenaza”. La institución sostiene que la situación “merece ser categorizada como contraria al derecho de libertad de expresión”.