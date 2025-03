Urupan sumó un triunfazo ante Urunday Universitario en su objetivo de zafar del descenso y Trouville quedó prácticamente condenado; además, el martes comienza la fase final de la Organización de Básquetbol del Litoral.

El sábado, con dos partidos, se puso en marcha el reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Urupan consiguió un triunfazo al vencer a Urunday Universitario 83-78, lo que cortó la minirracha del estudioso, que había hilvanado dos triunfos en fila. Ahora son los pandenses los que ganaron dos seguidos para escapar de la zona roja y quedaron cuatro puntos arriba de Trouville y tres por encima de Welcome.

Incluso, los dirigidos por Agustín Esteve pueden soñar con meterse a la reclasificación si se ubican entre los dos mejores de esta fase, una fina línea entre bajar o jugar por ingresar a playoffs.

En el encuentro, Urupan se sobrepuso a un mal arranque y a través de su fortaleza defensiva fue cambiando el trámite, en el que llegó a sacar hasta 16 puntos de ventaja. Un triple de Pierino Rusch –goleador con 14 tantos– liquidó la historia en el minuto final. El dueño de casa no contó con su extranjero estelar, Rohndell Goodwin, por una lesión muscular.

En el otro encuentro se dio la lógica: Biguá se impuso 91-80 a un Trouville que se desdibujó por completo en el segundo tiempo, en el que los de Villa Biarritz colocaron un lapidario parcial de 54-37. Los de Pocitos, si pierden el martes ante Urupan en Pando, descienden. En el pato anotaron 66 puntos entre los tres extranjeros, entre los que se destacó nuevamente Andre Spight, con 29.

En partido que quedó pendiente para el domingo por las inclemencias del tiempo, Hebraica y Macabi venció a Welcome 87-81. El macabeo, que no contó con su figura ofensiva Skyler Hogan, tuvo a los cinco titulares en doble dígito de puntos: Santiago Massa anotó 20, Kingsley Okanu 17, Manuel Mayora 15 y tanto Federico Haller como Brian García 14 cada uno. El welcomense quedó a tres puntos de los rivales que debe alcanzar para no descender, con cuatro fechas por jugar, complicadísimo panorama.

Lunes de clásico

El lunes comienza la liguilla para dar ubicación de los mejores seis equipos de la fase regular rumbo a playoffs. Sin dudas, el encuentro estelar es el que va 19.45 en el polideportivo tricolor, donde Nacional recibirá a Peñarol.

Además, a las 20.15 Defensor Sporting recibirá a Cordón en el gimnasio de Welcome. En el fusionado debutará como entrenador Gonzalo Brea, que se venía desempeñando como asistente de Gonzalo Fernández, quien renunció por discrepancias con el extranjero Malik Curry. La primera fecha se cierra con el cotejo entre Aguada y Malvín que va a las 20.30, donde ambos equipos intentarán achicar o aumentar distancia con el perdedor clásico.

Arde el Litoral

Los cinco mejores equipos del norte y sur del litoral se enfrentan buscando dos lugares para luego jugar ante los dos mejores de la reclasificación capitalina. Remeros, como campeón del torneo regional de Soriano, y Pacaembú Biguá, como segundo, representarán a la liga donde también juegan los equipos fraybentinos. Además, participarán Ferro Carril de Salto –campeón del norte– y los sanduceros Pelotaris y Touring, que completaron el podio.

En el comienzo del minitorneo se cruzarán los del norte contra los del sur en tres fechas. Remeros y Pacaembú juegan tres encuentros, mientras que los del norte lo harán en dos oportunidades y tendrán una fecha libre para equiparar el puntaje con el que llegaron a esta fase. Los mejores cuatro se cruzan en semifinales –1 versus 4 y 2 versus 3–. Los dos ganadores avanzarán a disputar series previas a playoffs contra los equipos que terminen en los dos primeros lugares entre los capitalinos.

Ferro Carril arranca con cuatro puntos, Pelotaris con tres, Remeros y Touring con dos y cierra Pacaembú con uno.

El lunes a las 21.15, Remeros, en su escenario de Mercedes, recibe a Touring de Paysandú. El martes a la misma hora Pelotaris espera por Pacaembú en el estadio 8 de Junio sanducero.

Ferro Carril de Salto, que tiene fecha libre en la primera, iniciará el jueves la segunda fecha en su cancha enfrentando a Remeros en un partidazo. Esa etapa se complementa el viernes con Pacaembú ante Touring. Queda libre Pelotaris.

El lunes 17 se cierra la tercera fecha con Remeros ante Pelotaris y Pacaembú recibiendo a Ferro Carril, los dos encuentros irán en Mercedes.