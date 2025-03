El presidente mirasol, Ignacio Ruglio, acudió a Paraguay para el evento junto a Diego Aguirre y manifestó que “si perdemos la calma, todo se desmorona en dos minutos”; por Nacional, Flavio Perchman, también en la ciudad de Luque, declaró que “Nacional este año tiene que aspirar a llegar a cuartos de final”

Hoy se llevará a cabo, en Paraguay, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 y de la Copa Sudamericana. En cuanto a la primera, tanto Peñarol como Nacional serán cabezas de serie. La fase de grupos de los dos torneos finalizará el jueves 29 de mayo. En junio no habrá actividad debido al Mundial de Clubes, y se reanudará el 15 de julio con las repescas de la Sudamericana. Los octavos de final de la Libertadores se jugarán a partir del 12 de agosto. Los cuartos empezarán el 16 de setiembre y las semifinales el 22 de octubre. La final de la Sudamericana se jugará el 22 de noviembre, una semana antes que la definición de la Libertadores.

Tricolores y carboneros comparten bolillero, el 1. Los tres restantes están armados por el ranking de la Conmebol, salvo el 4, que tiene cuatro ordenados por ranking y los otros cuatro vienen de la fase previa (ver bolilleros). Lo que sí saben tanto Peñarol como Nacional es que no podrán tener dos rivales del mismo país, salvo que uno de ellos sea Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona o Bahía, precisamente los que se clasificaron de la fase 3, que sí podrán compartir grupo con equipos de su mismo país: Olimpia o Libertad en el caso de Cerro Porteño; Sporting Cristal o Universitario en el caso de Alianza Lima; Barcelona podrá coincidir con Independiente del Valle o Liga de Quito; mientras que Bahía podría hacerlo con Inter o Fortaleza –o con cualquiera del bolillero 1, pero en ese caso ya no serían rivales de los uruguayos–.

Hinchada de Nacional. (archivo, enero de 2025) Foto: Gianni Schiaffarino

Uruguayos presentes: qué dijeron

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, viajó a Luque para el sorteo de la Libertadores y, en diálogo con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, dijo: “No es lo mismo que te toque Bahía o [San Antonio] Bulo Bulo. Tenés que ligar que te toque un rival duro, un rival medio y un rival fácil. Confiamos, una vez más, en la suerte. Soy un tipo con suerte; la ayudo mucho, pero soy un tipo con suerte”. Perchman agregó, además, que no se expresa como candidato a la Libertadores porque no lo cree: “Lo que no creo no lo digo. Ya dije que Nacional este año tiene que aspirar a llegar a cuartos de final. Y si nos toca ir a la Sudamericana, llegar a semifinales”. En un futuro, señaló el directivo tricolor, “cuando tengamos cuatro o cinco jugadores de la cantera ya hechos en primera división, y algunos refuerzos externos, podremos aspirar a un poco más”. “Hoy, el primer paso es llegar a cuartos”, concluyó. Por otra parte, se refirió a la campaña de socios que lleva adelante el club y expresó: “Ya vendimos un 20% más de butacas que el año pasado, y sabemos que cuando salga el grupo de la Copa Libertadores habrá una explosión”.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, también se hizo presente en Paraguay, en su caso junto al entrenador aurinegro, Diego Aguirre. En diálogo con Radio Carve Deportiva, dijo: “No tuvimos el arranque que queríamos [en el torneo local], pero es como le dije a Diego: tenemos el club bien. El club está en orden. En otro momento, un arranque así hubiera sido un caos”. “El otro día, contra Plaza Colonia, hicimos bien las cosas en el primer tiempo y la pelota no entró, pero tarde o temprano va a empezar a entrar. Si perdemos la calma, todo se desmorona en dos minutos”, aseguró. Aguirre, por su parte, indicó que “un mal comienzo a veces no significa nada”. “Me parece exagerada la locura que se genera. El hincha de Peñarol es incondicional; a veces entiendo que esté un poco nervioso y cuando las cosas no salen es normal que esté un poco enojado”, agregó.

Bombos para la Libertadores

Bolillero 1: Botafogo (actual campeón, al grupo A), River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, San Pablo y Racing.

Bolillero 2: Olimpia, Liga de Quito, Inter de Porto Alegre, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes de La Plata y Bolívar.

Bolillero 3: Atlético Nacional de Medellín, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira y Universidad de Chile.

Bolillero 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona y Bahía.