Diego Aguirre haría tres variantes para recibir a Liverpool; Pedro Milans, con un golpe, sería baja.

El momento deportivo de Peñarol es preocupante. En la última fecha perdió 1-0 en su visita a Plaza Colonia, suma cinco partidos sin triunfos y en los encuentros que disputó este año, incluyendo amistosos, solamente le ganó a Progreso en la primera fecha del Torneo Apertura. Con seis puntos en igual cantidad de fechas, el carbonero parece despedirse temprano por la pelea del primer campeonato corto del año.

El aurinegro volverá a jugar este jueves a las 20.00 en el Campeón del Siglo ante Liverpool, el nuevo líder de la competencia, en encuentro correspondiente a la séptima etapa.

Diego Aguirre mete mano en el equipo

Pedro Milans tiene un golpe en la espalda; se lo probó en la práctica de la tarde del miércoles para ver si podía mantenerse entre los titulares, pero la evaluación no fue positiva; Camilo Mayada entraría en su lugar. Además, Diego Aguirre también cambia en el otro lateral con el ingreso de Lucas Hernández por Maximiliano Olivera. En ofensiva finalmente se mantendrá Javier Cabrera, y se mete Diego García en la oncena en lugar de Jaime Báez.

Por tanto, el elenco aurinegro iría con: Martín Campaña; Camilo Mayada, Leonardo Coelho, Juan Rodríguez, Lucas Hernández; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez, Javier Cabrera, Diego García, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.

Eduardo Darias será operado

Eduardo Darias, de Peñarol (archivo, febrero de 2025). Foto: Gianni Schiaffarino

Diego Aguirre ya sabe que será baja Eduardo Darias. El volante se hizo una resonancia magnética el lunes y se confirmó lo peor: tiene rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Tras la mala noticia, Darias tendrá que pasar por el quirófano, con lo que se perderá buena parte de la temporada (por lo general se estima entre seis y ocho meses de recuperación).

El exvolante de Deportivo Maldonado venía conviviendo con esta lesión y había decidido no operarse pese a las recomendaciones médicas. En las últimas semanas se complicó el panorama, por lo que la decisión es inminente.

“Después de la pretemporada volví bien, pero ahora empezó a molestar otra vez. Contra Racing sentí que la rodilla seguía de largo, antes se me dormía la pierna y seguía tolerando el dolor, pero esta vez fue algo diferente”, explicó Darias en La mañana de fútbol de El Espectador Deportes.

El volante agregó: “Ya sabía que tarde o temprano me iba a tener que operar. Este año el dolor volvió fuerte, sinceramente ya no daba más. No tengo nada que reprocharme, estábamos haciendo una gran Copa Libertadores y peleando por todo. En ese momento no podía parar y terminamos disfrutando todos en diciembre”.